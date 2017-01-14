Fenerbahçe, Adanaspor'u Ağırlıyor - Muhtemel 11'ler

FutbolArena - Süper Lig'in 17. hafta maçında 31 puanla 4. sıradaki Fenerbahçe, sahasında 10 puanla sonuncu sırada yer alan Adanaspor'u ağırlıyor.



15 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Bu müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Adanaspor rekabeti ve aralarında oynadıkları maçlar



İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 25'ini Fenerbahçe kazandı. 16 maç berabere bitti ve 8 kez de Adanaspor sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maçlarda ise üstünlük daha da belirgin 25 maçın 17'sini Fenerbahçe kazanırken Adanaspor 4 kez galip gelebildi ve 4 maç da berabere bitti.



İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise Fenerbahçe 6 kez kazanırken Adanaspor 2 kez kazandı ve 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe rakibine 26 gol atarken, Adanaspor 11 golle karşılık verdi.



İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...



21/08/98 SSL Adanaspor 0 - 3 Fenerbahçe (0 - 1)



14/02/99 SSL Fenerbahçe 6 - 0 Adanaspor (3 - 0)



30/10/99 SSL Adanaspor 1 - 3 Fenerbahçe (1 - 1)



17/03/00 SSL Fenerbahçe 2 - 4 Adanaspor (2 - 1)



20/10/00 SSL Adanaspor 1 - 1 Fenerbahçe (0 - 1)



01/04/01 SSL Fenerbahçe 4 - 0 Adanaspor (2 - 0)



18/10/02 SSL Fenerbahçe 1 - 1 Adanaspor (1 - 1)



06/04/03 SSL Adanaspor 3 - 1 Fenerbahçe (2 - 0)



24/10/03 SSL Fenerbahçe 3 - 0 Adanaspor (1 - 0)



27/03/04 SSL Adanaspor 1 - 2 Fenerbahçe (1 - 1)



Fenerbahçe ve Adanaspor'un form durumları



Sezonun başlamasına 2 gün kala Engin İpekoğlu'nun istifası ile sarsılan Adanaspor daha sonrasında göreve Hırvat teknik adam Jurcic'i getirmiş ancak Jurcic'ten de beklediğini alamamıştı. Ardından Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin ile anlaşan Adanaspor son 2 lig maçında 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Lider Medipol Başakşehir ile berabere kalan Adanaspor ondan önce de Kayserispor'u yenme başarısı göstermişti.



Fenerbahçe ise Antalyaspor yenilgisinin ardından yine bir toparlanma sürecine girdi ve lig ve kupada oynadığı son 4 maçı da kazandı. Devre arasında Karavaev ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybına tahammülü yok.



Fenerbahçe - Adanaspor maçı öncesi sakat, cezalı ve eksik futbolcular



Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike kadro dışı, Simon Kjaer ve Volkan Şen ise sakat, ayrıca Van Persie'nin de durumu şüpheli ve bu maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Moussa Sow ise Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için bu maçta oynayamayacak.



Adanaspor'da ise Renan Diniz sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe - Adanaspor maçı muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Karavaev, Lens, Fernandao



Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Ousmane Viera, Didi, Mauricio Ramos, Bekir Yılmaz, Renan Fouginho, Tevfik Aladağ, Roni, Koman, Magaye Gueye