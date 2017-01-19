Faslı Kadiri Şeyhi Hamza Bin El-Abbas Toprağa Verildi

- Cenazeye katılanların bekleyişi

Cenazenin Budişişiye Zaviyesine getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin defnedilmesi Fas'ın en önemli tasavvuf şeyhi Şeyh Hamza bin el-Abbas'ın cenazesi, memleketi Vecde'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Vecde 6. Muhammed Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden El-Abbas (95) için düzenlenen cenaze törenine, Fas Kralı 6. Muhammed'in danışmanları Fuad Ali el-Himme, Ömer Azziman, Yasir Zinadi, İçişleri Bakanı Muhammed Hassad ve İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik'in yanı sıra binlerce kişi katıldı.



Yerli ve yabancı binlerce tarikat müridinin kıldığı cenaze namazının ardından El-Abbas, Budişişiye Zaviyesinin mezarlığına defnedildi.