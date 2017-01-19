- Cenazeye katılanların bekleyişi
Cenazenin Budişişiye Zaviyesine getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin defnedilmesi Fas'ın en önemli tasavvuf şeyhi Şeyh Hamza bin el-Abbas'ın cenazesi, memleketi Vecde'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Vecde 6. Muhammed Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden El-Abbas (95) için düzenlenen cenaze törenine, Fas Kralı 6. Muhammed'in danışmanları Fuad Ali el-Himme, Ömer Azziman, Yasir Zinadi, İçişleri Bakanı Muhammed Hassad ve İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik'in yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Yerli ve yabancı binlerce tarikat müridinin kıldığı cenaze namazının ardından El-Abbas, Budişişiye Zaviyesinin mezarlığına defnedildi.
Faslı Kadiri Şeyhi Hamza Bin El-Abbas Toprağa Verildi
- Cenazeye katılanların bekleyişi Cenazenin Budişişiye Zaviyesine getirilmesi Cenaze namazının kılınması Cenazenin defnedilmesi Fas'ın en önemli tasavvuf şeyhi Şeyh Hamza bin el-Abbas'ın cenazesi, memleketi Vecde'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
- Cenazeye katılanların bekleyişi
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