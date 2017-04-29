- Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz:

"Cesaretli ve iyi bir oyun oynayıp kazandık"

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural:

"Malatyalılar 'vefa' kelimesinin ne anlama geldiğini bir kez daha gösterdiler"



MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken, maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir maçı kazandıklarını söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bu maçı kesinlikle kazanmak zorundaydık. Çünkü rakiplerimiz de bu hafta kazanmıştı. Futbolcu kardeşlerim iyi bir oyunla ve pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildi, onları kutluyorum. Son haftalarda 'Bu takım büyük maçları kazanamıyor' diye bir algı vardı. Bu maçla o algıyı da kırdık. Eskişehir maçında yanlışlar yaptık ama daha sonra gidip Giresun'dan bir puan aldık ve buradan da cesaretli ve iyi bir oyunla 3 puan aldık ve bu negatif durumu durdurduk. Bu galibiyet için bugün seviniyoruz ama şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde Bandırma maçı var, ona konsantre olacağız" diye konuştu.

Maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Buz, "Üzerimizde baskı da vardı ama önemli olan burada cesaretli bir şekilde oynayıp üç puanı kazanmak oldu. Çünkü bu maç Göztepe açısından çok çok önemli bir maçtı. Onlar da buraya kazanmak için geldiler ama gülen taraf biz olduk. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyasporlu taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ben bugün bizi 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftar böyle olmalı. Bu sükunetle devam edelim, ceza almayalım. İçeride önemli maçlarımız var, o maçlarda taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların da desteğiyle gereken puanları alacağız" dedi.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, alınan mağlubiyetle ikincilik şanslarını zora soktuklarını belirterek, "Bu maç her iki takım için de final maçıydı, kazansaydık ikincilik şansımız devam edecekti ama olmadı. Bu maçta sabırlı oynamamız gerekiyordu, Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi, ofansif gücü yüksek bir takım. Dolayısıyla oyunun çok büyük bir bölümünü kontrollü götürdük. Rakibimize pozisyon verdiğimiz anlarda onların çabasıyla değil bizim atağa çıkarken kaptırdığımız toplarla oldu. Oyun dengeli giderken 73. dakikada bir içeri yapılan bir otaya Murat vurdu ve gol oldu. Biz oyuna önce 4-3-3 ile başladık sonra 4-2-3-1'e döndük daha sonra da 4-4-2'ye döndük, bütün müdahalelerimizi yaptık, değişiklikler yaptık ama sonuç olarak da çok önemli bir final maçını kaybettik, üzgünüz" değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'nın kendisi için çok önemli bir şehir olduğunu kaydeden Vural, "Benim Malatya'da özel bir konumum var. Ben öncelikle Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Bugün futbolda 'vefa' kelimesinin ne anlama geldiğini bir kez daha gösterdiler. Malatya benim 31 yıl önce görev yaptığım yer, hiçbir zaman bu şehirle ilişkilerimi koparmadım. Malatyalılar sağ olsunlar maç öncesi ve maç sonrası takımımıza ve bana sevgilerini gösterdiler, ne diyeceğimi bilemiyorum, gözlerim yaşardı, çok sağ olsunlar" şeklinde konuştu.