Evde Eğitim Alan Yusuf Efe'nin Karne Sevinci

Çorum'da, doğuştan yürüme engeli bulunduğu için evde eğitim gören ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yusuf Efe Pamuk, karnesini, kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün elinden aldı.



Milli Eğitim Müdürü Büyük, Ulukavak Mahallesi'ndeki evinde eğitim alan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yusuf Efe Pamuk'u ziyaret ederek, yarı yıl tatili öncesi karnesini verdi. Doğuştan belden aşağısı tutmadığı için eğitimine evde devam eden Yusuf Efe, karnesindeki tüm notlarının "pek iyi" olduğunu görünce sevinç yaşadı.



Büyük, Yusuf Efe'ye yarıyıl tatili dolayısıyla hikaye ve boyama kitapları hediye etti.



Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula gidemeyen Yusuf Efe'nin evde aldığı eğitim sayesinde büyük bir azim göstererek, kısa sürede okumayı öğrendiğini belirtti. Yarıyıl tatilinde Yusuf Efe'ye kitap okuma ve ders çalışma tavsiyesinde bulunan Büyük, tüm öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.



Çorum'da ilkokul ve ortaokul düzeyinde 20 öğrencinin evde eğitim hizmeti aldığını dile getiren Büyük, "Uzun süreli raporu olan, okula gitme imkanı bulunmayan öğrencilerimiz için öğretmen görevlendiriyoruz. Öğretmen her gün öğrencimizin evine gelerek okul ortamı içerisinde öğrencilerimize dersini anlatıyor, sınavlarını yapıyor ve karnelerini veriyoruz. Eğitim öğretim açısından gereken her şeyi yapıyoruz. Evde uzun süreli yatan, okula gelme imkanı olmayan öğrencilerimizden de bizim haberimizin olmadığı öğrencilerin velilerine de sesleniyorum. Onlar da milli eğitim müdürlüklerimize müracaat ederlerse evde öğretmen görevlendiririz." dedi.



Baba Osman Pamuk da evde eğitim hizmetinden çok memnun olduklarını ancak tek isteklerinin çocuklarının okula gidebilmesi olduğunu söyledi.



Anne Hanife Pamuk ise yapılan hizmetin hem oğulları için hem de kendileri için büyük bir imkan olduğunu belirterek, Yusuf Efe'nin öğretmeni Çiğdem Özenç'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



İleride itfaiyeci olmak istediğini ifade eden Yusuf Efe de okumanın ve öğrenmenin çok güzel olduğunu söyledi.