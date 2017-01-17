Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, turşu içerisine zulalanmış 5 kilo esrar, narkotik köpeği sayesinde bulundu.
Doğu illerinden turşu bidonları içinde otobüsle Bandırma'ya esrar getirileceği istihbaratını alan KOM ekipleri, otobüs terminaline operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucuyu getiren E.K. isimli şahsı turşu bidonlarıyla birlikte yakaladı. Polis köpeği Helyus, turşu bidonları içerisinde zulalanan esrarı buldu. Narkotik köpeğini yanıltmak için esrarın turşuların içinde konulduğu öğrenildi. E.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR
Esrarın Turşusunu Kurdular, Ama Helyus'tan Kurtulamadılar
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, turşu içerisine zulalanmış 5 kilo esrar, narkotik köpeği sayesinde bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, turşu içerisine zulalanmış 5 kilo esrar, narkotik köpeği sayesinde bulundu.
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