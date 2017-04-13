Esra Erol ve Ekibin İngilizce ile İmtihanı Seyirciyi Güldürdü!

Esra Erol'un dünkü bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'un hazırlayıp ve sunduğu "Esra Erol'da"nın dünkü bölümünde izleyicilere kahkahalara boğan anlar yaşandı. (Bir arkadaşına evlenmek istediğini söylemiş, o da ona en doğru yerin Esra Erol olduğunu söylemiş) FİNLANDİYA'DA DOĞDU, MÜSLÜMAN OLDU! Finlandiya'da...