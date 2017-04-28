Esogü Hastanesi Sekreterleri Unutmadı

Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "Dünya Sekreterler Günü" kutlandı.



Hastane Yönetimi ve Halkla İlişkiler Biriminin düzenlediği etkinlikte Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı ve Tıbbi Dokümantasyon Müdür Yardımcısı Orhan Köseoğlu'nun katılımı ile hastanede görev yapan tüm sekreterlerin "Dünya Sekreterler Günü" kutlandı.



Açılış konuşmasını yapan Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, sekreterlerin bu anlamlı gününü kutlayarak, poliklinik ve servis sekreterlerinin hastalarda bıraktığı o ilk intibanın kurumu temsil ettiğini, hem insani hem de ikili ilişkilerde yüklerinin ağır olduğunu ve yönetim olarak her türlü konu ve sorunda yanlarında olduklarını söyledi. Çalışırken, empati kurup sabırlı olmalarını istedi.



Ardından Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, yaptığı konuşmada, bu özel günü kutlayarak, meslekte güler yüzlü ve sabırlı olmanın önemine dikkat çekti. Tıbbi Dokümantasyon Müdür Yardımcısı Orhan Köseoğlu "Sekreterler bir kurumun nabzı ve can damarı gibidir" benzetmesi yaparak bu özel günün hastanemiz bünyesinde kutlanmasının sevincini yaşadıklarını belirtti. ve tüm hastane personelinin "Dünya Sekreterler Günü"nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.



Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda düzenlenen bu anlamlı kutlama hastanede görev yapan sekreterlere çiçek dağıtılmasından sonra verilen kokteyl ile sona erdi. Kurum çalışanlarının arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amaçlanan etkinlikte hoşça vakit geçiren sekreterler görev yerlerine keyifli bir şekilde döndüler. - ESKİŞEHİR