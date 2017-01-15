Eskişehirspor-Altınordu Maçının Ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, 3-0 kazandıkları Altınordu maçında iyi oynadıklarını söyledi.



Tezcan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, soğuk bir pazar günü kendilerini yalnız bırakmayan Eskişehirspor taraftarına teşekkür etti.



Lige verilen aranın ardından yapılan ilk maçların her zaman zorlu geçtiğine işaret eden Tezcan, şöyle konuştu:



"İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı ise daha iyi oyun sergiledik. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. İyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sahamızda Balıkesirspor'u da yenerek, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonu lider bitirip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İlk yarı biraz sıkıntılarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katılmıştı. Antalya kampını verimli geçirdik. İnşallah bundan sonraki haftalarda kalitemizi göstererek, ipi göğüsleyeceğiz."



Altınordu cephesi



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise stat ve seyirci atmosferinin maç oynamak için uygun olduğunu söyledi.



Eskişehir'e kazanmak için geldiklerini ancak mağlup olduklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Kazanmaya geldiğimiz bir deplasmandı. Belki maçın ilk dakikalarında öne bile geçebilirdik ama bunu yapamadık. Karşımızda deneyimli bir oyuncu grubu var. Bence maçın kırılma anı penaltıydı. Penaltıdan sonra maç Eskişehirspor'un lehine döndü. Bugün istediğimiz oyunu oynayabilseydik, galibiyetle ayrılabilirdik."