Eskişehir Basket Sezonu Galibiyetle Noktaladı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin son haftasında Nesine.Com Eskişehir Basket, İstanbulspor Beylikdüzü'nü 93-80 mağlup etti.



Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi ekip Yunus Emre, Buğrahan, Cemal Nalga, Troy ve Marshall ilk 5'i ile başladı. Ligin son karşılaşmasına iyi başlayan Eskişehir ekibi, ilk hücumu iyi değerlendirdi. Marshall'ın pota altına girerek attığı 2 sayılık atışla Dev Adamlar sayı perdesini açtı. İlerleyen dakikalarda gerek hücumda gerekse de savunmada oldukça güzel bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar, oyunun hakimiyetini elinde tutarken ilk çeyreği 29-25'lik skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Eskişehir temsilcisi, taraftarın da desteğiyle farkı açmaya başladı. Kırmızı Şimşekler, üstün oynadığı periyodu 56-41 önde kapatarak soyunma odasına önde girdi. Üstün oyununu sürdüren Nesine.Com Eskişehir Basketi son çeyreğe 77-56 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Kırmızı Siyahlı ekip maçı 93-80 kazanarak ligi Sakarya BŞB'nin ardından ikinci bitirdi.



Play-Off'ta rakip İstanbulspor Beylikdüzü



Nesine.com Eskişehir Basket'in Play-Off'ta eşleştiği ekip belli oldu. İstanbulspor Beylikdüzünü'nü mağlup eden Siyah-Kırmızılı ekip Sakarya BŞB'nin Petkim'i mağlup etmesiyle ligi ikinci bitirdi. Kırmızı Şimşekler Play-Off'ta, ligi 7'nci sırada bitiren İstanbulspor Beylikdüzü ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk 2 Play-Off maçı Eskişehir'de oynanacak. İlk maç 28 Nisan Cuma günü saat 17.00'de, ikinci maç ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanacak.



Taraftardan tam destek



İç saha maçlarında Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nu dolduran basketbol severler, Nesine.com Eskişehir Basket'e büyük destek verdi. Taraftarlar karşılıklı yaptıkları tezahüratlarla salonu inletirken, siyah-kırmızılı takımı da havaya soktu. - ESKİŞEHİR