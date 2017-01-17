Erzurum'da Liseli Gençler Yazarlar ile Buluşuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce başlatılan proje kapsamında merkez ve ilçelerde eğitim gören lise öğrencileri, yazarlarla buluşuyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) destekleriyle hayata geçirdiği proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki eğitim gören liseli gençler yazarlarla buluşacak.



Proje ile Palandöken Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okulun konferans salonunda Yazar Feridun Andaç ve İsmail Bingöl ile bir araya geldi.



Öğrencilerle söyleşi yapan yazarlar, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.



Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Kütür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, DAP Başkanı Adnan Demirel ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.