Ermenistan Kulübünden Flaş Açıklama: 'Asla Türkiye'ye Satmayız'

Sezon sonunda Bruma'nın takımdan gitme olasılığına karşı kanatlara oyuncu arayışını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımın 19 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yıldızı parlayan genç Ermeni yetenek Vahan Bıçakçıyan'la ilgilendiği öne sürüldü.



Hatta Galatasaray'ın bu oyuncuyu Ekim 2016'dan beri takip ettiği iddia edildi.



Guardian gazetesinin 2016'nın Yeni Jenerasyon listesinde gelecek vadeden 50 futbolcu arasında yer verdiği Bıçakçıyan'la ilgili sıcak bir gelişme meydana geldi.



Bıçakçıyan'ın kulübü FC Shirak 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili web sitesinden resmi bir açıklama yaptı.



MediaMax'ın haberine göre açıklamada 'Shirak kulübü olarak herhangi bir Türk kulübünden teklif almadık. Böyle bir teklif alsak bile ne Vahan Bıçakçıyan ne de Shirak kulübü oyuncunun Türkiye'ye transferini kabul etmeyecektir' denildi.



Genç oyuncu stiliyle Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'e benzetiliyor.