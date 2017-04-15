Erdoğan'ın Birinci Olduğu Ankette Demet Akalın'a Sürpriz

VTE Araştırma tarafından yapılan sosyal medya anketinin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre Türkiye'de insanların sosyal medyada olumlu yönde en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilendikleri ortaya çıktı.

ERDOĞAN BİRİNCİ OLDU

Yüzde 51,2 ile listenin başında yer alan Erdoğan'ı yüzde 49,5'le Cem Yılmaz, yüzde 41'le Haluk Levent takip etti.

EN ETKİLİ KADIN: DEMET AKALIN

Listede 4'üncü sırayı ise yüzde 38,3'le Demet Akalın aldı. Sonuçlara göre Demet Akalın, Türkiye'de insanları sosyal medyada olumlu yönde en çok etkileyen kadın olma ünvanına sahip oldu.

"EN ETKİLİ KADIN OLDUM AYOL"

Anket sonuçlarını Instargam hesabından paylaşan Akalın, paylaşımına "Bildiğin bir Polyanna olarak en etkili kadın oldum ayol" notunu ekledi.





Kaynak: Haberler.com