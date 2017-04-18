Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür etti ve "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." dedi



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Trump dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan'ı 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını ifade eden Trump, Erdoğan'ın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı ve kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini belirtti.



Trump, görüşmede, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var." diye konuştu.



ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Trump, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, buna katıldığını belirterek, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi.



ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olacağını söyledi.