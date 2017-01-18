Erdemli'de Teog Birincisi Altınla Ödüllendirildi

TEOG sınavında 120 sorunun tamamını bilerek birinci olan Erdemli Akdeniz Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencisi Alperen Taş, altınla ödüllendirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin başarılı öğrenci Taş'ı makamında kabul etti.



İlçe genelinde 45 okulda 2 bin 284 öğrencinin TEOG sınavına girdiğini hatırlatan Metin, sorulan 120 sorunun tamamını eksiksiz olarak yapan Taş'ı tebrik etti.



Başarılı öğrenciye disiplinli ders çalışma sistemine devam etmesini söyleyen Metin, "Evladımızın başarısında en büyük pay önce kendisinde, çünkü dersi sınıfta öğretmeninin anlattığını iyi dinlemesi. Bu alışkanlığı kendisine kazandıran ilkokul öğretmeni, okul idarecileri ve ailesinden kaynaklanıyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devam etmesini aynı başarıyı ikinci dönemde yapılacak olan sınavda da göstermesini ve yanına başka arkadaşlarını da almasını istiyorum." dedi.



Okul Müdürü Uğur Türkmen de yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarılı olması için birlikte fedakarlıklarda bulunduklarını kaydederek temennilerinin gelecek sınavlarda daha fazla başarılı öğrenci çıkartmak olduğunu ifade etti.



Taş ise teşekkürlerini ileterek başarılı bir mühendis olmak istediğini paylaştı.