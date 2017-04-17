Erciyes Üniversiteli Öğrenciler 'Sevgi İzi' ile Engellilere Umut Oluyor

Erciyes Üniversiteli öğrenciler 'sevgi izi' ile engellilere umut oluyor



KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gazeteci Müge Anlı'nın başlattığı 'sevgi izi' projesini, ücretsiz uygulayarak engelli ailelerine umut oluyor.

Gazeteci Müge Anlı'nın, engellilerin kaybolmasını engellemek amacıyla, bir kodun kollarına dövme yapılmasından oluşan 'sevgi izi' projesini, sosyal sorumluluk dersi projesi kapsamında Kayseri'De ücretsiz olarak uygulayan 6 öğrenci, engelli aileleri için umut oldu.

İki aydan bu yana yaklaşık 200 engellinin koluna 'sevgi izi' dövmesi yapılmasını sağlayan öğrenciler adına konuşan ERÜ havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Dila Şahin, "Aslında bu projeye sosyal sorumluluk dersi kapsamında başladık ama zamanla bizim için proje olmaktan çıktı. ZİÇEV'in de katkısı ile beklediğimizden fazla engelliye ulaştık. Araştırmalarımız sonucunda da Tabu Dövme ile tanıştık. Onlar da dövmenin ücretsiz yapılması konusunda bize yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra bazı sponsorlar da bulduk" dedi. Dila Şahin, Dövmenin caiz olmadığı düşünüldüğü için kabul ettirmede zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

"Artık oğlum kaybolmayacak"

24 yaşındaki oğlu engelli olan Hasan Dağ da, projeyi televizyondan gördüğünü, daha sonra arayış içine girdiklerini kaydetti. ERÜ öğrencilerinin, arayışları esnasında kendilerine ulaştığını söyleyen Hasan Dağ, "Benim engelli bir oğlum var. Sokağa bıraktığımız zaman aklımızı onda kalıyor, kaybolursa ne olur diye çok düşünürdüm. Zaman zaman oğlumu Umre'ye de götürdüm, orada da çok büyük tedirginlikler yaşamıştım. Türkiye'de de Suudi Arabistan'da kaybettik oğlumu ama bundan sonra bu kod sayesinde kaybolsa da bize ulaşacaklar. Çok takdire şayan bir proje, çünkü bizim çocuklarımızın kaybolma ihtimali çok yüksek, bundan dolayı vesile olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Engelli aileleri, Kayseri'de Kaseria Alışveriş Merkezinin alt katındaki Tabu Dövme'ye gelerek, çocuklarına ya da yakınlarına 'sevgi izi' dövmesini ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Sevgi İzi nedir?

Kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna "Sevgi İzi"ni belirten bir rakam işleniyor. Bu rakamla www.benibuldular.com'a kayıt yaptırılıyor. Kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi'ni görenlerin bu siteye bildirmeleri halinde yakınlarına hemen ulaşılması sağlanıyor.