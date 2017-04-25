ERP konusunda hizmet veren ve yazılım üreten firmalarda Endüstri Mühendisleri çokça yer bulmaktadır. Sektörde, ERP alanına doğru bir şekilde yönelmiş öğrenciler ararken, öğrenciler ise ERP alanında kendilerini doyuracak eğitimlere ulaşamamaktadır. Bu iki taraflı ihtiyacı Endüstri Mühendisliğim Platformu olarak Login Yazılım çözüm ortaklığı ile ele aldık.



ERP alanında birçok sektörde büyük çalışmalara imza atmış Login Yazılımın ERP ve Kurumsal tecrübesi ile Bahadır Kaya tarafından kurulan Endüstri Mühendisliğim Platformunun öğrencilere ve mesleğe yönelik bilgisini EnERP etkinlikleri altına topladık.



"ERP Alanında Bilgisi Olmayan Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Kalmasın"



ERP alanında sizlere değer katmayı hedeflediğimiz EnERP' de sizleri Login ERP nin kullanımı, modüllerini öğrenme (demo ve workshop) konulu eğitim bekliyor



En ERP etkinliklerinin 5. Si İstanbul Üniversitesi Endüstri ve Kalite Kulübü IX. 3G (Geleneksel-Girişim-Gelişim) Günlerinde düzenleniyor olacak.



Tarih: 26 Nisan 13.00



Sertifkalı mı: Evet



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Avcılar



Mekan : Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu



Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi



Başlangıç Saati : 26.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 15: 00: 00



Kategori : EnERP 5 İstanbul



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır