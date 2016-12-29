Emre Belözoğlu, Milli Takıma Geri Dönmek İstediğini Açıkladı

Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, A Milli Takım'a geri dönmek istediğini söyledi.

"İHTİYAÇ OLURSA HOCA ÇAĞIRIR"

Fatih Terim'e mesaj yollayan Emre, "Her futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. İhtiyaç olursa, hoca çağırır zaten. Milli Takım'ın iyi bir jenerasyon yakaladığını düşünüyorum. Kaybettiğimiz puanları da telafi edip, turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum. Milli Takım'da genç oyuncularla beraber, başka güzel bir hava yakalandı" ifadelerini kullandı.

Arda Turan da, Emre Belözoğlu'nu milli takımda görmek istediklerini kaydederken, "Emre Belözoğlu, Milli Takım'da bizim yanımızda olursa mutlu oluruz" dedi.