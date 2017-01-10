Emniyete Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1'i komiser yardımcısı toplam 5 polis ihraç edilirken, 1 komiser ise açığa alındı.



Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru FETÖ/PDY operasyonları kapsamında görevden ihraç edilirken 1 komiser ise açığa alındı.



Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN