- Elbeyli'de 10 Bin kişiye yemek dağıtıldı



KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Kaplan ailesi tarafından bu yıl 14'üncü gerçekleştirilen etkinlikte 10 bin kişiye yemek dağıtıldı.

Elbeyli ilçesine bağlı Erikliyayla köyünde Elbeyli Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte Kaplan ailesi tarafından yemek verildi. Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda iş adamı, daire amir ve müdürleri katıldı. Erikliyayla köyünde gerçekleştirilen etkinliklere gelen misafirleri Dost Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve aile fertleri karşıladı. Erikliyayla köyü camisinde okunan mevlit sonrası onlarca kazan içerisinde 10 bini aşkın davetliye yemek hazırlanırken, 151 koyun ile çok sayıda büyükbaş hayvan kesildi. Tonlarca bulgur ve pirinçle pişirilen yemekler, kurulan onlarca dev çadırda katılımcılara dağıtıldı. Bu yıl 14'incisi gerçekleştirilen etkinliklerde Kaplan ailesi tarafından Erikliyayla köyünde 10 bin kişiye yemek verildi.

Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "204 yılından beri bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz" dedi.