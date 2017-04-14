Elazığ Belediyesi'nden Referandum Günü Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum unda yurttaşlık görevlerini yerine getiren vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 06.00-17.00 saatleri arasında özel halk otobüsleri dışındaki Belediye otobüslerinin ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sunacakları bildirildi.

ENGELLİ, YAŞLI VE HASTA VATANDAŞLARA ÖZEL ULAŞIM HİZMETİ

Açıklamada ayrıca referandum günü vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen hareket kısıtlılığı olan, evde bakım hizmeti alan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların da 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran ve 1 Kasım milletvekili seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de evlerinden alarak sandıklarına götürüleceği, oy kullanma işlemlerinin ardından da tekrar evlerine bırakılacağı bildirildi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 153 Beyaz Masa ve 0543 23 23 153 nolu Elazığ Belediyesi whatsApp hattı ile irtibata geçmeleri gerektiği duyuruldu.