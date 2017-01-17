Egiad Başkanı İlter Açıklaması

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter, 2017 yılının ekonomi için zor geçeceğini, her koşul altında üretim, yatırım ve ticaretin devam etmek zorunda olduğunu söyledi.



Dernek binasında düzenlenen "2016 Ekonomik Değerlendirmesi ve 2017 Beklentileri" konulu toplantıda konuşan İlter, 2016 yılının ekonomik ve siyasi gelişmeler açısından iş dünyasını zorladığını, yılın son çeyreğinde görülen kur artışlarıyla birlikte ciddi kaygıların ortaya çıktığını ifade etti.



Geçen yılı iş dünyası açısından en zor yıl olarak nitelediklerine işaret eden İlter, şu değerlendirmede bulundu:



"Yeterince yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının olmaması, yeni istihdam yaratma ve istihdama katılma oranlarının düşmesi önemli sorunlardır. Büyümenin iç tüketime dayalı yapısının devam etmesi de bir başka olumsuzluktur. Turizmdeki toparlanmanın zaman alacağı, çevremizdeki jeopolitik risklerin devam etmesi, Türkiye'nin bir referandum ve erken seçim yaşama olasılığı, ekonomideki kırılganlığın devam etmesi dikkate alındığında işimiz kolay değil. Bütün bunlara rağmen her koşul altında üretmeye, yatırıma, iç ve dış ticaretin geliştirilmesine devam etmek zorundayız. Yabancı yatırımları çekmeye devam edebilmemiz için demokrasi, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerinden ödün vermememiz gerekir."



Toplantıda, TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu da ekonomik veriler ve beklentilere ilişkin bir sunum yaptı.