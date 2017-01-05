Ege'de Yerli ve Yabancı Yatırımlar Tam Gaz

TOLGA ALBAY - Türkiye'nin sanayi üretiminin önemli bölümünü karşılayan Ege'deki organize sanayi ve serbest bölgelerde yeni yabancı ve yerli yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.



AA muhabirinin İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki organize sanayi bölge ve serbest bölge müdürlüklerinden derlediği bilgiye göre, sanayi parsellerindeki inşaat çalışmaları son dönemde hız kazandı.



Ekonomide küresel dalgalanmalara rağmen yerli ve yabancı girişimcilerin yatırımlarını ötelemediği İzmir'de geçen yıl ABD'li TPI Kompozit ve otomotiv yan sanayi şirketi Gates ile Japon Lansinoh şirketlerinin yanı sıra Sütaş, Ekoten ve Gülermak gibi yerli sermaye firmalarının büyük ölçekli yatırımları devreye alındı.



İzmir'de inşaatına başlanan Danimarkalı rüzgar enerjisi komponentleri üreticisi LM Wind Power ve ABD'li Royal Tobacco başta olmak üzere yüze yakın tesisle yaklaşık 15 bin yeni istihdam yaratılması bekleniyor.



İzmir'in en eski sanayi bölgelerinden olan ve 580 fabrikada 40 bin kişiye iş sağlanan Atatürk OSB'de 2017'de 7 firmanın üretime başlamasıyla ilave 2 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.



Geçen yıl yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Tire Organize Sanayi Bölgesinde ise Sütaş ve Gürsüt'ün ardından 2017 yılında ABD'li Royal Tobacco ve Yırcalı Grubu bünyesindeki Balyem tesisleriyle toplam istihdam sayısı 6 bini geçecek.



Aliağa'ya 18 yeni fabrika



Demir çelik ve petrokimya sektörünün önde gelen merkezlerinden Aliağa'daki OSB'de de yeni tesislerin inşaatları sürüyor. Doluluk oranı yüzde 41'e ulaşan bölgede bin 386 olan istihdam sayısı, geçen yıl devreye alınan 18 yeni fabrikayla şu ana kadar 3 bini geçti.



Gülermak, İpek Mobilya, Turkmex Çinko, Dalan Kimya, Ravago Petrokimya ve Baylan Ölçü Aletleri gibi firmaların faaliyete başladığı bölgede bu yıl Terbay Makine, Anadolu Döküm, Anadolu Savunma Teknolojileri, Fio Gaz ve Bakırsülfat Kimya gibi fabrikaların üretime başlamasıyla istihdam daha da artacak.



İzmir'de doluluğunu hızla artıran sanayi bölgelerinden Torbalı OSB'de de projesi onaylanan 8 firmadan 3'ü 2016'da üretime başladı, diğerlerinin inşaatı ise devam ediyor.



Ekoten, İMS Plastik, Dere Beton, Miray İnşaat, Özaktif Klima, Şenbak Makina, Mayıs Makine ve Torbalı Plastik firmalarının yatırımlarıyla istihdamın yaklaşık bine ulaşması bekleniyor. Bölgede 2017 yılında da 10 civarında firmanın inşaata başlaması bekleniyor.



Geçen yıl en fazla yatırımın yapıldığı bölgelerden olan İzmir Ticaret OSB'de ise 30 tesisle bin 200 kişilik ilave istihdam oluşturuldu. Turkcell Data Merkezi ve Kod A Bilişim şirketinin yeni yatırımlarının devam ettiği bölgede 2017'de inşaatı devam eden 65 firmanın faaliyete geçmesi planlanıyor.



Pancar OSB'de ise geçen yıl 25 tesis yatırımını tamamlayarak faaliyet aşamasına geçti. Halen bin 30 kişinin çalıştığı bölge, faaliyete geçen tesisler ve yeni yılda devreye alınacak 7 fabrikayla ilave bin 200 kişiye istihdam sağlayacak. Bölgede ayrıca yeni yılda 19 firmanın tesis inşaatlarına başlayacağı öngörülüyor.



Bölgenin önde gelen sanayi merkezlerinden olan ve 514 fabrikayla 28 bin 200 kişiye iş sağlanan Kemalpaşa OSB'de geçen yıl açılan 6 yeni tesisle 340 kişiye istihdam sağlandı.



Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü firmalarının üretimini sürdürdüğü Buca Ege OSB'de mevcut 87 tesise geçen yıl 12 fabrika daha eklendi. Toplam 5 bin 104 seviyesindeki istihdama 350 kişinin daha ilave edildiği bölgede bu sene faaliyete girecek 3 tekstil firmasıyla istihdamın 6 bine yaklaşması bekleniyor.



- Serbest bölgelere yabancı sermaye ilgisi



İzmir'de yabancı sermayenin en fazla tercih ettiği bölge olan Ege Serbest Bölgesi'nde geçen yıl tam doluluğa ulaşıldı.



Geçen yıl Japon Lansinoh, Alman takım elbise üreticisi Digel, Danimarkalı makine üreticisi Gram Equipment, ABD'li iklimlendirme şirketi JCI ve Ukraynalı güvenlik ekipmanları üreticisi Dezega'nın üretime geçtiği bölgede ABD menşeli otomotiv yan sanayi şirketi Gates de bir üretim tesisi daha kurdu.



Bölgedeki Hugo Boss ve SF Tekstil de kapasitelerini artırdı.



Geçen yıl ABD'li rüzgar enerjisi komponentleri üreticisi TPI Kompozit'in yatırımıyla dikkati çeken İzmir Serbest Bölgesi de yeni yılda büyük yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.



Mevcut durumda 178 tesisle 2 bin 200 kişiye istihdam sağlanan serbest bölgede, 2'si yabancı sermayeli 4 tesisle yaklaşık 300 yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.



- Manisa dev şirketleri ağırlıyor



Dünya ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının üretim üslerinin bulunduğu Manisa'da da 2016 hareketli geçti.



185 tesiste 45 bin 700 istihdamın sağlandığı Manisa OSB'de geçen yıl 97 milyon dolar yatırımla devreye alınan 7 fabrikayla bin 265 ilave istihdam sağlandı.



Bu yıl Tirsan Kardan'ın otomotiv yan sanayi, Mitsubishi Electric Turkey'in klima ve Vestel Beyaz Eşya'nın kurutma fabrikalarının da aralarında bulunduğu 6 yeni fabrikanın devreye girmesiyle bin 200 kişiye daha iş sağlanması bekleniyor.



Son olarak Belçika'nın dünyaca ünlü pastacılık markası La Lorraine'in de yatırım kararı aldığı bölgede bu yıl 2 bin 245 kişiye iş sağlayacak 4 fabrikanın temeli atılacak.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde 10, Salihli ilçesinde ise 3 yeni fabrikayla 700 ek istihdam sağlanması bekleniyor.



- Denizli'de yeni bölge için rekor başvuru



Ülkenin hazır giyim ve tekstil üretim merkezleri arasında yer alan Denizli'de mevcut OSB'nin dolması sonrası yeni yatırım talepleri nedeniyle devreye alınan Çardak Özdemir Sabancı OSB'de faaliyete geçme aşamasındaki 7 tesise ek olarak yeni yılda 10'un üzerinde yatırımın başlaması bekleniyor.



Son olarak Denizli Sanayi Odası ve Denizli Makina Sanayici İş Adamları Derneği tarafından başvuruya açılan Denizli Makine İhtisas OSB için 90 sanayicinin ön talepte bulunması yakın vadede yatırımların artacağını gösteriyor.



- Uşak



Ege Bölgesi'nde deri mamulleri üretim merkezi konumundaki Uşak'ta Deri Karma OSB'de 269 firmaya ek olarak 13 firmanın inşaatı devam ediyor. Yeni yatırımlarla istihdamın 4 bine ulaşması hedefleniyor.



Uşak OSB'de ise geçen yıl faaliyete başlayan 14 firmaya ek olarak bu yıl 12 firmanın daha üretime başlaması ve istihdamın 12 bin kişiye ulaşması planlanıyor.



Sarar Battaniye, Akdermak Tekstil, Başak Tekstil ve Doğuş Tekstil firmalarının yeni yılda istihdam artışına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.



Aydın'da da tam doluluğa ulaşan Aydın OSB'de 6 firmaya ait üretim tesislerinde yeni yılda üretime başlanacak. Bölgede 1 fabrikanın inşaat devam ediyor. Aydın'da Ortaklar OSB'de ise 3 yeni tesisle 400 kişilik ek istihdam yaratılması planlanıyor.



- "Önemli olan ülkenin geleceğine güvenmektir"



Yatırımları değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik ve siyasi olarak zor bir dönem geçirilmesine rağmen geçen yıl sanayicinin durmadığını söyledi.



Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yorgancılar, şunları kaydetti:



"Dönemsel olarak belirsizlik yaşanabilir, bir karamsarlık içine girilebilir ama önemli olan bu ülkenin geleceğine duyulan güvendir. İşte biz bunu 2016 yılında çok net gördük. Kriz zamanlarını fırsata çevirmek gerçek profesyonellerin başarısıdır. Birçok yatırımcı bu farkındalık içerisinde hareket ediyor. 2017'nin yatırım yılı olmasını istiyoruz. İnşallah krizin fırsata çevrildiği, yatırımlarla büyüyen Türkiye'nin yılı olmasını arzu ediyoruz."