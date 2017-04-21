Edirne'de Kaçak Midye ve Cep Telefonu Malzemesi Ele Geçirildi

EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 2 ton midye ve 173 cep telefonu bataryası ile hafıza kartı ele geçirildi.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan İlçesi'ne bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 30 bin lira değerinde 2 ton kaçak canlı midye ele geçirildi. Ekipler, İpsala İlçesi'ne bağlı Esetçe Beldesi'nde durdurdukları araçta yaptıkları aramada ise piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan 173 cep telefonu bataryası ve hafıza kartı ele geçirildi. Kaçak midye ve cep telefonu malzemelerine el konulurken, sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Soruşturmalar sürüyor.



- Edirne