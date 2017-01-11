CreAtolye düşündü, taşındı; buz gibi kış günlerinde vintage dekorasyonuyla öne çıkan salonuna en çok yakışacak ev sahibesinin Ece Saruhan olacağına karar verdi. Aralık ayı başında başlayan Ece Saruhan ile Maksat Muhabbet'te birbirinden renkli konuklar ağırlanıyor; konukların samimi, içten anıları, başarı hikayeleri ve hayata dair özel açıklamalarına yer veriliyor.



"Ne demişler: Hepimiz birimizden daha güçlüyüz, paylaştıkça büyürüz… 11 Ocak Çarşamba günkü konuklarımız 'Dondurmam Gaymak' filmi, 'Leyla ile Mecnun' dizisi gibi eşsiz projelerin yönetmeni Yüksel Aksu ve usta oyuncu Nurhan Özenen... Keyifli sohbete bekliyoruz."