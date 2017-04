Dünyanın En Önemli Konferansı İstanbul'da Yapılıyor!

"Amacının Peşinden Koşanlar" İstanbul'da Buluşuyor

Markaların, yeni yol haritalarının belirlendiği, değişimi yönetenlerin bir araya geldiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde "Amacını Etkinleştirme" (Activating Purpose) temasıyla, Swissotel The Bosphorous'ta yapılıyor. Amacının peşinden koşan, dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15'i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı konferansa katılıyor.

Konferans için İstanbul'a gelecek konuşmacılar arasında; Nike ve NASA'nın birlikte kurduğu sürdürülebilir malzeme ve inovasyon platformu ''LAUNCH'' ın Nordik Lideri Sofus Midtgaard ;Global Lider Ahmet Bozer, , tüm sektörlerden 5000 in üzerinde marka takımı ile davranış değişikliği stratejisi çalışmaları yapan Sille Krukow; Start-up ların ve yatırımcıların buluştuğu en önemli platform olan YouNoodle'ın Kurucusu Thorsten Kolind;Creative Design&Branding Agency -Pearl Ficher Newyork CEO su Angela Hariche , Mobil Endüstride, İlham Veren Çöp Adama Dönüşümün Yaratıcısı ve Çöpü altına Çeviren Sihirli Dokunuşun Sahibi Closing The Loop Kurucusu Joost de Kluijver, Gelecek Nesil Markaların ve Liderlerin Değişiminde Yön Göstericisi ve Geleceğe Uzanan Değişim Köprüsünün Mimarı olan Jenny Andersson, dünyanın en önemli iletişim şirketlerinden Radley Yeldar Kurucularından ve "Fit for Purpose Index" Yaratıcısı Ben Richards, BASF Global Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Kischerer, Ülker Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Berna Akyüz Öğüt, Loreal Türkiye CEO su Claude Rumpler, Given London Kurucusu ve Genel Müdürü Ortak Deneyim Yaratmanın Orkestra Şefi Becky Willan, , Kavramsal Psikoloji ve Davranış Ekonomisinin Sayılı Öncülerinden ''Innervetion'' Kavramının yaratıcısı ve Ogilvy Change'in Direktörü Sam Tatam, gibi isimler ile birlikte Oyuncu Şevket Çoruh, Gazeteci- Yazar Aslı Şafak, Yazar Azra Kohen, Oyuncu – Girişimci Mert Fırat,Orkestra şefi Cem Mansur katılan konuşmacılar arasında yer alıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Sustainable Brands Istanbul 2017 nin moderatörlüğünü Mr.Goodvertising Thomas Kolster yapıyor.

Dünya ekonomisini, sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands) markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul'da da bir araya getiriyor. Türkiye'den ve dünyadan birçok kişi ve kurumun katılacağı konferansın Sustainable Brands İstanbul Başkanı Semra Sevinç; "21. yy değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında amaçlarını harekete geçiren lider markalar karlılıklarını arttırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ediyor. Dünya çapında markaların geleceğini şekillendiren bir milyondan fazla profesyonelin buluştuğu bir platform olan Sustainable Brands, İstanbul buluşması bu yıl 5. Kez, profesyonelleri 'amacı için harekete geçmeye çağırıyor" dedi.

Konferansın Platin Sponsoru BASF – Unilever, Altın Sponsoru Ülker, İletişim Sponsoru Vodafone, Gümüş Sponsorları ; Loreal Türkiye, Schnieder Electric, Bronz Sponsorluğunu ise Tofaş, Panasonic, Prefabrik Yapı ve Philips yapıyor.