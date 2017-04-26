Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, insanlığın bilim ve teknolojide ulaştığı seviyeyi inovasyona borçlu olduğunu belirterek, "Başlangıçtan itibaren üretilen yeni fikirler, tıpkı bir zincirin halkaları gibi birbiri üzerine sıralanarak toplumsal ve ekonomik gelişimin kaynağı olmuştur. Bu inovasyon döngüsünün sürekliliğini sağlayan ise fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemidir." ifadelerini kullandı.



Asan, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, fikir ürünlerinin maddi varlıklardan çok daha değerli olduğunu vurguladı.



Ülkelerin geleceği ve zenginliğinin sahip olduğu fikri ürünlerinin boyutuna, niteliğine bağlı hale geldiğinin altını çizen Asan, fikri varlıkların bu denli önem kazanmasının da dikkatleri fikri mülkiyet sistemine çektiğini belirtti.



Asan, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün her yıl değişik bir tema başlığıyla gündeme taşındığını, bu yıl belirlenen temanın, üretilen yeni fikirlerin hayatı nasıl değiştirdiği ve kolaylaştırdığı üzerine olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yapılan her yenilik başka yeniliklere ilham kaynağı olmuştur. Artık ihtiyaçlarımızı eskisinden çok daha az kaynak harcayarak ve teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde çok daha kolay bir şekilde karşılayabiliyoruz. İnsanlık, bilim ve teknolojide ulaştığı seviyeyi inovasyona borçludur. Başlangıçtan itibaren üretilen yeni fikirler, tıpkı bir zincirin halkaları gibi birbiri üzerine sıralanarak toplumsal ve ekonomik gelişimin kaynağı olmuştur. Bu inovasyon döngüsünün sürekliliğini sağlayan ise fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemidir. Sınai haklar alanında faaliyet gösteren Türk Patent ve Marka Kurumu olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Girişimcilerimiz, buluşçularımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızın 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlu olsun."