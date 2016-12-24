Yetmez ama evet deyip dövizini bozdurana şaşırtan indirim!

SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'de Cuma günü başlayacak. 30 Aralık akşamına kadar sürecek etkinlikte yüzde 70'e varan indirimler uygulanacak. Dövizini bozdurana ise ekstra indirim yapılacak.

ÇADIRDA DEĞİL KONGRE MERKEZİNDE

Bazı illerde bazı firmaların tek başına düzenlediği Altın İndirim Çadırı geleneği İzmir farkı ile tüketicilere sunuluyor. Kuyumculuk fuarları da düzenleyen Gençiz Fuarcılık SOUVENIR Altın ve Pırlanta Günleri'nin ikincisini Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Sektördeki 8 önemli firmanın katılımcı olacağı organizasyonda çadırların aksine nezih bir ortamda alışveriş yapılacak. Katılımcılar pek çok ürünü maliyetine hatta bazı ürünleri zararına fiyatlarla müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sayısız seçenek ve tarzı aynı çatı altında toplayan firmaların ortak kararı yüzde 70'e varan indirimlerin uygulanması. Her çeşit, muhtelif ayarda altın takı, elmas, pırlanta ürünler, tek taş yüzükler, setler, kolyeler, bilezikler, küpeler, incili ürünler, yakut, safir, yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak.

İKİ KAMPANYA TEK ÇATI ALTINDA

SOUVENIR 27. Hediyelik Eşya Günleri'ni Altın ve Pırlanta Perakende Günleri'nin ise ikincisi düzenlediklerini hatırlatan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, altın indirim çadırı geleneğini nezih merkezlere taşıdıkları İndirim Kampanyasının tüketiciden büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Organizasyon hakkında bilgi veren Gençer, "Altın, Pırlanta indirim ve döviz bozdurma kampanyalarını 8 firma ile tek çatı altında birleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir Milletvekilimiz Başbakanımız Binali Yıldırım'ın kentimizde olduğu gün Döviz bozdurma kampanyasına bir destek de katılımcılarımız verecek. Katılımcılarımız yüzde 70'e varan indirim uygulama kararı aldı. Döviz bozduran tüketicilere ekstra indimler yapılacak"dedi.

SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri 23 Aralık tarihinde Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezinde başlayacak. Binlerce altın, pırlanta ve gümüş yüzük, kolye, bilezik, broş ve setler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Şok indirimlerden faydalanacak ziyaretçiler, sadece kendileri için değil çocuklarına, akrabalarına ya da arkadaşlarına hem hediye olarak alabilecek hem de düğünler için şimdiden hazırlık yapabilecek. 30 Aralık akşamına kadar sürecek indirim günleri her gün 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.