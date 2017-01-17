Donan Tuna Nehri, Buzlardan Temizleniyor

Sırbistan'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Tuna, Sava ve Tisa nehirlerindeki buz kırma çalışmaları devam ederken, buz kütlelerini kıran Sırbistan gemilerine Macaristan'da da yardım geldi.



Sırbistan Şehirçilik, Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı Veljko Kovacevic, donan nehirlerin ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, dün Macaristan'dan Sırbistan'a ulaşan buz kırma gemilerinin bugün göreve başladığını ifade etti.



Kovacevic, bu gibi sorunlarla daha kolay başa çıkabilmek için buz kırıcı iki gemi satın alınması gerektiğini söyledi.



Aynı bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise mevcut durumun değişmediği belirtilirken, buz kütlelerinin Borovo Selo ile Dalj bölgesi yakınlarında kapak oluşturduğu kaydedildi.



Kritik bölgenin başkent Belgrad'dan ülkenin doğusundaki Kladovo'ya kadar uzanan kısım olduğu aktarılan açıklamada, buz kütlelerinin bu bölgede biriktiği ifade edilidi.



Bakanlığın ilgili birimlerinin sürekli olarak koordinasyon toplantıları yaptığı ve nehirlerdeki son durumun değerlendirildiği bildirildi.



Başbakanı Aleksandar Vucic de ülkesine verdiği destek için Macar mevkidaşı Viktor Orban'a teşekkür ederek, Macaristan'ın bu hareketiyle iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.



Macaristan'dan buz kıran dev gemilerin yardımı konusu, Sırbistan, Hırvatistan ve Macaristan yetkililerinin katıldığı üçlü görüşmede kararlaştırılmıştı.