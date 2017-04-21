Dolar 3,64 TL'den Güne Başladı
Güne yatay başlayan dolar, 3,6400 TL seviyesinde dengelendi. Euro ise 3,9005 TL'den işlem görüyor.
Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 3,6415 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada yatay bir başlangıç yaparak saat 09.25 itibarıyla 3,6400 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 düşüşle 3,9005, sterlin/TL de yüzde 0,13 değer kaybıyla 4,6640'tan işlem görüyor.
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