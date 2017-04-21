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Dolar 3,64 TL'den Güne Başladı
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Dolar 3,64 TL'den Güne Başladı

Güne yatay başlayan dolar, 3,6400 TL seviyesinde dengelendi. Euro ise 3,9005 TL'den işlem görüyor.

Dolar 3,64 TL'den Güne Başladı

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 3,6415 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada yatay bir başlangıç yaparak saat 09.25 itibarıyla 3,6400 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 düşüşle 3,9005, sterlin/TL de yüzde 0,13 değer kaybıyla 4,6640'tan işlem görüyor.

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