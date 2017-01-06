Dolar Rekora Yakın, Euro 3.8345 Lira ile Yeni Tarihi Zirvede

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak lirada zayıflama sürüyor. Küresel piyasalardaki kar satışlarına karşın dolar ve euro lire karşısında yeni rekor düzeylere tırmanıyor.



OHAL'in uzatılması ve artan terör saldırılarının etkisiyle 3.6401 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu test eden dolar, haftanın son işlem gününe 3.62 liranın üzerinde başladı.



Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, sabah ilk işlemlerde 3.8345 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.

- İstanbul