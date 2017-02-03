Doğu Karadeniz'de Kış

Doğu Karadeniz'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahalle ve köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, ilçe belediyelerinin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 700 kişilik ekip, 264 iş makinesiyle çalışmaları sürdürüyor.



Ekipler, yoğun yağışın ardından kapanan 275 mahalle yolundan 265'ini ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerde kapalı olan 10 mahalle yolunun ise ulaşıma açılması için çalışma gerçekleştiriliyor.



Kar birikintilerini şehir merkezinden kaldırmak için çalışan ekipler, ayrıca ana arterlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasında bulunuyor.



Artvin



Artvin'de ise merkez 4, Ardanuç'ta 2, Arhavi'de 4, Borçka'da 14, Hopa'da 6 ve Şavşat'ta 6 olmak üzere toplam 36 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



-Rize



Rize'de de etkili olan kar yağışının ardından 121 köy yolu kapalı bulunuyor.



Merkezde 11, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de, 12, Çayeli'nde 26, Derepazarı'nda 1, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 3, Hemşin'de 5, İkizdere'de 21, Kalkandere'de 10 ve Pazar'da 12 köyle ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



İkizdere ve Çamlıhemşin'de 7'şer köyde kışın nüfus barındırmadığı için karla mücadele çalışması yürütülmüyor.



Giresun



Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Bulancak'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 27, Doğankent'te 3, Espiye'de 5, Eynesil'de 2, Görele'de 12, Güce'de 2, Keşap'da 11, Tirebolu'da 15, Yağlıdere'de 7 olmak üzere toplamda 95 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri 61 araç ve 61 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan Gümüşhane'de ise merkezde 4, Kürtün'de 10 ve Torul'da 4 olmak üzere toplam 18 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.