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Diyarbakır'da Bir Terörist Ölü Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da Bir Terörist Ölü Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir işbirlikçinin yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır'da Bir Terörist Ölü Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir işbirlikçinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Kürdistan İşçi Partisi, Diyarbakır, Kocaköy, P.K.K., Terör, PKK