Diyarbakır'da Bir Terörist Ölü Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir işbirlikçinin yakalandığı bildirildi.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir işbirlikçinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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