Diyarbakır'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com
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