Diriliş Başkanları Derneği Van Şubesi, "Yeni Anayasa ve Başkanlığa Evet" Kampanyasını Başlattı

Diriliş Başkanları Derneği Van Şubesi, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan "Yeni anayasa ve başkanlığa evet" kampanyasını başlattı.



Diriliş Başkanları Van Şubesi Başkanı İhsan Taşkeser, ilçe başkanları ile istişare toplantısı düzenledi. Burada bir konuşma yapan Başkan Taşkeser, "Ülkemizin en büyük projelerinden olan bir tanesi olan "Sivil Anayasaya". Diriliş başkanları olarak buna katkı sağlamak için ülke genelinde imza kampanyası başlatacağız. Van il teşkilatı olarak bu konuda vatandaşları bilgilendireceğiz. Yeni anayasa, başkanlığa evet diyerek imza kampanyasını Van sokaklarında başlatacağız. Bu millet, başkanlık sistemi üzerine kurulu yeni bir Anayasa'ya 'evet' diyecek. Yeni anayasa, başkanlığa evet diyerek imza kampanyasını Van sokaklarında başlatacağız. Herkes orada imza atacak ve herkesin yeni Türkiye'de imzası olsun istiyoruz" dedi. - VAN