Dha Yurt: Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırının 26 Zanlısı Adliyede (Ek)salıverilen 4...

Kayseri'de 17 Aralık'taki bombalı saldırı olayının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 kişiden, savcılık tarafından serbest bırakılan 4 şüpheliden biri olan Hürriyet Y.'nin, patlamayı gerçekleştiren PKK'lı terörist 'Çektar' kod adlı Kasım Yıldırımçakar'ın Van'da gözaltına alınan annesi olduğu belirtildi.



Salıverilen diğer 3 zanlının Sedat D., Mehmet E. ve Ali B. olduğu ifade edildi



DHA-Genel - Türkiye-Kayseri - Oktay ENSARİ