Dha Yurt - 'Kar' Gören Adanalı Coştu

'Kar' gören Adanalı coştu



Havadan çekilen görüntüler



KENT merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.



Son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının yaşandığı yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, maddi hasarlı kazalara da neden oldu.



Kar coşkusundan etkilenen Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi'ne bağlı Kızıldağ Yaylası'nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.



Görüntü Dökümü



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-Havadan çekilen görüntüler



Karlı alandaki araçların görüntüsü



Karda kayan vatandaşlardan genel görüntü



Karda mangal yapanlar



Kardan adam yapanlar



Leğenle kayan çocuklar



Kar topu oynayan aile



Mangal başındaki aile



Karla kaplanan evlerden görüntüler



Alanın yukarıdan genel görüntüsü



Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: ADANA,



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