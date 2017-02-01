Dha Yurt - 'Kar' Gören Adanalı Coştu

'Kar' gören Adanalı coştuHavadan çekilen görüntülerKENT merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

Dha Yurt - 'Kar' Gören Adanalı Coştu

'Kar' gören Adanalı coştu

Havadan çekilen görüntüler

KENT merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

Son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının yaşandığı yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, maddi hasarlı kazalara da neden oldu.

Kar coşkusundan etkilenen Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi'ne bağlı Kızıldağ Yaylası'nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Havadan çekilen görüntüler 

Karlı alandaki araçların görüntüsü

Karda kayan vatandaşlardan genel görüntü

Karda mangal yapanlar

Kardan adam yapanlar

Leğenle kayan çocuklar

Kar topu oynayan aile

Mangal başındaki aile

Karla kaplanan evlerden görüntüler

Alanın yukarıdan genel görüntüsü

Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: ADANA,

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