'Kar' gören Adanalı coştu
Havadan çekilen görüntüler
KENT merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.
Son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının yaşandığı yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, maddi hasarlı kazalara da neden oldu.
Kar coşkusundan etkilenen Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi'ne bağlı Kızıldağ Yaylası'nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Havadan çekilen görüntüler
Karlı alandaki araçların görüntüsü
Karda kayan vatandaşlardan genel görüntü
Karda mangal yapanlar
Kardan adam yapanlar
Leğenle kayan çocuklar
Kar topu oynayan aile
Mangal başındaki aile
Karla kaplanan evlerden görüntüler
Alanın yukarıdan genel görüntüsü
Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: ADANA,
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Dha Yurt - 'Kar' Gören Adanalı Coştu
'Kar' gören Adanalı coştuHavadan çekilen görüntülerKENT merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.
'Kar' gören Adanalı coştu