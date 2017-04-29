Dha Yurt Bülteni-7

1)ALİBOĞAZI VADİSİ'NDE PKK'YA KARŞI YAPILAN OPERASYON TAMAMLANDI



ALİBOĞAZI'NDAN DÖNEN ASKERLER, MEHTER MARŞIYLA KARŞILANDI



TUNCELİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık İlçeleri üçgeninde yer alan Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya karşı 27 Nisan günü başlatılan operasyon bugün sabah saatlerinde tamamlandı, birlikler üslerine döndü. Operasyonlar sırasında 8 terörist ölü ele geçirilirken, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu.Hozat İlçesi'nde konuşlu bulunan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince Aliboğazı Bölgesinde yaklaşık 2 tabur asker ile 27 Nisan'da başlayan 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85' operasyonu bugün sona erdi. Operasyonlar sırasında Tunceli'de ilk kez bir çatışmada 12 terörist silah bırakarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Askeri kaynaklar, PKK içinde yaşanan çözülmeler nedeniyle ve kayıpların giderek artması sonucu birçok PKK'lının çatışmak istemediği ve teslim olmak istediğini belirtti.



Dün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen 5 kadın terörist arasında yer alan Hindistan kod adlı 31 yaşındaki Hindistan Yüksel'in, örgütün Ovacık sorumlusu olduğu ve 14 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunduğu belirtildi.Bugün sabah saatlerinde tamamlanan Aliboğazı operasyonu sonuçları Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu. Valilik açıklaması şöyle:



27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



"Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince ilimiz Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2017 tarihinde teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 erkek terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2 bayan terörist yaralı, 6 sağ (3 bayan 3 erkek) terörist teslim olmuştur. 1 kahraman askerimiz ise operasyon esnasında hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca askerimizi yaralayan terörist çatışma sırasında ölü olarak ele geçirilmiştir. 28 Nisan 2017 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Aliboğazı bölgesinde teröristlerin barındığı iki ayrı sığınak tespit edilmiş, tespit edilen sığınakların çevresi güvenlik güçlerimizce kuşatılmış ve teröristlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, çıkan çatışmada 6 (5 bayan 1 erkek) terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 4 erkek terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Bölgede devam eden arama/tarama faaliyetleri neticesinde; 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 438 kalaşnikof fişeği 37 M-16 piyade tüfeği fişeği, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 38 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el telsizine bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi 1 güneş paneli, 1 jeneratör, 5 palaskaya takılı kütüklük, 1 televizyon ve çok sayıda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulmuştur Sonuç olarak Aliboğazı Bölgesi'nde yapılan operasyonlarda; 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 2'si yaralı olmak üzere 12 terörist güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. 26 Nisan 2017 tarihinde İlimiz Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde yapılan operasyonlarda ise 7 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece ilimizde son üç günde yapılan operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir."



ALİBOĞAZI'NDAN DÖNEN ASKERLER, MEHTER MARŞIYLA KARŞILANDI



Tunceli'nin Hozat İlçesi yakınlarındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün sona eren operasyondan dönen Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı askerler, birliklerine döndüklerinde mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. 3 gündür zorlu doğa şartları altında operasyonlarını sürdüren askeri birlikler, birçok noktada teröristler ile şiddetli çatışmalar yaşadı. Operasyon birlikleri bugün sabah erken saatlerinden itibaren helikopterler ve zırhlı araçlar ile bölgeden alınan askerler, kışlaya geri döndü. Kışlaya giren askerler, buradaki silah arkadaşları tarafından mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Bu karşılma töreni kısa sürede askerler tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.



PÜLÜMÜR KIZILMESCİT'TEKİ OPERASYON DA TAMAMLANDI



Bu arada Pülümür İlçesi Kızıl Mescit Köyü yakınlarında 7 PKK'lının öldürüldüğü operasyona katılan askerler de operasyonları tamamlayarak Pülümür'deki kışlalarına döndüğü öğrenildi. Pülümür İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı'na dönen jandarma özel harekat birliklerini helikopterden indikleri sırada bazı sivil vatandaşlar ile birlikte silah arkadaşları sevinç gösterilerinde bulunarak, davul zurna eşliğinde Türkiyem türküsünü çalarak karşıladı.



Görüntü Dökümü



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Hozat ve Pülümür'de birliklerine dönen askerler



Askerlerin sevinç gösterileriyle karşılanması



Mehter Marşının çalınması



Davul zurna ile karşılama



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TUNCELİ -



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2)SURUÇ SALDIRISININ İLK DURUŞMASI 4 MAYIS'TA HİLVAN'DA GÖRÜLECEK



ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde geçen yıl DEAŞ'lı canlı bombanın intihar saldırısında 33 kişinin ölümüyle ilgili olarak 1'i tutuklu, 2'si firari olan sanıkların yargılanmasına 4 Mayıs'ta Hilvan İlçesi'nde başlanacak.Geçen yıl 20 Temmuz'da Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelerek, ilçeye komşu olan Suriye'de, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD denetimindeki Kobani kentinin, yeniden inşası için oyun alanları ve çocuklara oyuncak götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin bulunduğu grup, Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı hakkında 104'er kez müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıkların yargılanmasına 4 Mayıs'ta Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Ancak, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersizliği nedeniyle, yargılama Hilvan Adliyesi'nde yapacak.



ŞANLIURFA,



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3)FETÖ'NÜN 'POLİS İMAMI' GİZLENDİĞİ KIZININ EVİNDE YAKALANDI



FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasını yönettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan örgütün 'polis imamı' M.F. B., Edirne'de gizlendiği kızının evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. M.F.B., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Zonguldak'ta öğretmenlik yapan M.F.B., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındı. Terör örgütünün polis yapılanmasını yönettiği ve 'polis imamı' olduğu belirtilen, hakkında yaklama ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan M.F.B.'nin Edirne'de kızının evinde gizlendiği belirlendi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları M.F.B'yi eve düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ndesağlık kontrolünden geçirilen M.F.B., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Polis ekiplerinin gelişi



Şüphelinin arabadan inişi



Şüpheli sağlık kontrolünden geçmesi



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracıyla gidişi



Haber-Kamera: Ali can ZERAY/EDİRNE,



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4)TOPUNU ALMAK İSTERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ



ESKİŞEHİR'de kaçan topunu almak için kendilerine ait evin bahçe duvarına çıkan 10 yaşındaki İsmail Aşık'ın ayağının kayması sonucu boynu ucu sivri olan demir korkuluklara çarptı. Yaralanan İsmail Aşık, hastaneye götürüldü.Olay Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla kendilerine ait tek katlı evlerinin bahçesinde oynarken topu dışarı kaçan İsmail Aşık, yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmandı. Duvardaki uçları sivri demir korkulukların üzerinden geçmek isteyen İsmail'in ayağı kayınca boynu demir korkuluklarına çarptı. Demir korkuluğun sivri tarafının boynunu kestiği İsmail yaralandı. İsmail Aşık, komşularının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede boyununa 15 dikiş atılarak gerekli tedavisi yapılıp bir gün gözetim altında tutulan İsmail, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.



'ÖLÜMDEN DÖNDÜ'



Komşuları 54 yaşındaki Reha Öner, İsmail Aşık'ın duvardan düştüğünü görüp hemen yardımına koştuğunu belirterek şöyle dedi: "Biz sokakta oturuyorduk. Koşup yanına geldik. Boynunda adeta kan fışkırıyordu. O sırada annesi yanımıza geldi. Onun eşarbıyla kanamayı durdurmak için tampon yaptık. Atar damar yırtıldı diye korkmuştuk. Ambulansa haber verdim. Allah razı olsun, 2-3 dakika içerisinde ambulans geldi. Müdahale yapıp hastaneye götürdüler. Çocuk gerçekten ölümden döndü. Allah kurtardı. Bu ucu sivri demir korkuluklar çocuklar için çok tehlikeli. Biz de süs olarak bu korkulukları yaptırmıştık. Bunlar birilerinin göğsüne, kalbine de saplanabilir."



Görüntü Dökümü:



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-Komşuları Reha Öner'in olayı anlatması ve korkulukları göstermesi,



-Baba Sedat Aşık'ın olayı anlatması,



-Yaralı çocuğun evde yatakta uyurken tek ve babasıyla birlikte çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,



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5)KEŞAN'DA İLK KEZ LAVANTA EKİMİ YAPILDI



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi CHP Edirne eski Milletvekili Kemal Değirmendereli'ye ait 3 dönümlük tarlada yapıldı.



Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün de desteğiyle bölgede yaygınlaştırılmaya çalıştırılan lavanta, Keşan'da ilk kez ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi yakınlarında CHP Edirne eski Milletvekili Kemal Değirmendereli'ye ait 3 dönümlük tarlaya ekildi. Kemal Değirmendereli, bölgede ürün çeşitliliğini arttırmak adına bu yıl ilk kez lavanta ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bizim bölgemizde ilk defa farklı bir ürünün ekimini yapıyoruz. Lavanta gerek iklim itibariyle gerekse coğrafi konum itibariyle bölgemize uygun bir çalı bitkisi. Fransa'nın Provence bölgesinde ve Bulgaristan'da yaygın olarak üretiliyor. Bizim bölgemizde de çok olumlu sonuçlar vereceğini tahmin ediyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bu konuda araştırmalar yürütüyor. Onlarında rehberliğinde bu ekimi gerçekleştirdik! dedi.



LİTRE FİYATI 80 İLA 100 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR



Bir dönüme 2 bin fide ekildiğini ve dönümünden yaklaşık 10 litre lavanta yağı elde edildiğini ifade eden Değirmendereli, "Yağın litresi de dünya fiyatlarına göre 80 ila 100 euro arasında değişiyor. Sonuç alındığında çiftçiliğin kaderini fevkalade değiştirecek bir ürün. Güney Edirne bölgesinde ilk defa bunu ekiyoruz. Bunun çiftçilikte yeni bir sayfa olacağını düşünüyorum. Umarız çiftçilerimiz de bu projenin arkasında durarak bunu yakından takip ederler. Sadece yağı değil balı da kıymetli. Japonlar, lavantanın dondurmasını bile yapmışlar. Kırklarelili arkadaşlar lavantanın peynirini yapmışlar. Bölge insanımızın yaratıcılığı lavantayı nereye taşıyacak, bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından lavanta fideleri özel geliştirilen bir makineyle toprağa ekildi.



Görüntü Dökümü



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-Lavantaların ekimi



-Tarla genel gör.



-Lavanta fidesi



-Tarlada çalışan işçiler



-Kemal Değirmendereli açıklama



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



(SÜRE: 06.17 - BOYUT: 200 MB)



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6)GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI TANITIM ATAĞINDA



MUĞLA Valisi Amir Çiçek, bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 94'üncü yönetim kurulu toplantısı GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığında Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi Resort Otel'de gerçekleştirildi. Dalyan Mahallesi Resort Otel Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreteri Vekili Özgür Akdoğan katıldı. Güney Ege Bölgesi'nde turizm ve diğer lokomotif sektörlerin tanıtımına yönelik özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda ortak tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Muğla Valisi Amir Çiçek, bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla geçtiğimiz mart ayında teknik destek programı ilan ettiklerini belirterek "Programın toplam bütçesi 600 bin TL olup, proje başına azami 15 bin TL tutarında eğitim danışmanlık desteği sağlanabilmektedir. Programa başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacak ve son dönemin başvuruları 29 Aralık 2017 tarihinde son bulacak. Proje başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlarımızın program hakkında detaylı bilgiye geka.gov.tr internet adresinden veya Aydın, Denizli ve Muğla'daki ofislerimizi ziyaret ederek ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Güney Ege Bölgesi'nin alternatif turizm olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtım faaliyetleri yürüten ajansımız, bu yıl ilk defa Antalya'da 6-9 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen HESTOUREX Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı'na katılmıştır. Ajansımız tahsis ettiği stant alanında ve fuar kapsamında düzenlenen ikili görüşmelerde, Güney Ege'de sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerini yurt dışı alım heyetleriyle buluşturmuştur. Yapılan ikili görüşmelerde Güney Egeli sektör temsilcileri; Ukrayna, Bangladeş, Danimarka, Kuveyt, Kazakistan, Avusturya, Gürcistan, Moldova ve İran gibi ülkelerden yaklaşık 25 firma ile yeni iş bağlantılarının yolunu açacak görüşmeler yapmışlardır" dedi.



Bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla geçtiğimiz haftalarda Körfez ve Arap ülkelerinden gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladıklarını anlatan Çiçek, "Dalaman, Dalyan, Marmaris, Akyaka ve Bodrum ve çevresini kapsayan gezi kapsamında 17 kişiden oluşan sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları, bölgemizde gezdikleri yerleri anlık paylaşarak Arap dünyasındaki hayranlarına tanıttı. Fam Trip etkinliğine katılan T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı temsilcileri de organizayonun başarılı geçtiğini ifade ederek en kısa zamanda yeni organizasyonların, bölgemizde yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Bu anlamda işbirliğimiz devam edecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Toplantıdan genel ve detay görüntü,



Vali Amir Çiçek'in konuşmasından görüntü.



Haber: Cihan KAYA - Kamera: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla),



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7)HÜKÜMLÜLER TARİHİ LİKYA YOLU'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde denetimli serbestlikten yararlanan 35 hükümlü, tarihi Likya Yolu üzerindeki 2 kilometre alanda, çevre temizliği yaptı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Projesi' kapsamında, Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii'nden geçen 502 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu üzerine gelen hükümlüler, eldivenlerini giyip temizliğe başladı. Hükümlüler ormanlık alandan toplandıkları çoğunluğu pet ve cam şişelerden oluşan çöpleri, çöp poşetlerine doldurdu. Bölgeye adını veren tarihi sarnıcın içinden 10 poşet çöp çıkarıldı. 2 saat süren çalışma sonunda 2 kilometrelik alandan 1 kamyonet dolusu çöp toplandı. Çöpler geri dönüşüme gönderildi.



Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaşamın en önemli unsurlarından birisi olan çevreye verdikleri önemi, tüm topluma göstermeyi amaçladıklarını kaydetti. Gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakmak istediklerini belirten Kaymakam Çalık, bölgeye gelen 1 milyon 300 bin turistin temiz bir ilçede tatil yapacağını söyledi.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San ise hükümlülerde birlikte temizlik yaptığına dikkat çekerek, çalışmanın bölgeden ilçe merkezine kadar devam ettiğini anlattı. Hükümlüleri suç işlemekten alıkoymaktan öte, tekrar topluma kazandırmak istediklerini vurgulayan San, "Ayrıca çevreyi kirletmenin ne kadar kötü, temizlemenin ne kadar değerli olduğunu anlamak için beraberiz. Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz ve ceza infaz kurumlarımız, artık bir eğitim kurumu, psikolojik servis gibi çalışıyor. Hükümlülerimiz toplumdaki bireylerin çoğundan daha bilinçli halde. İletişimlerimizde çevreyi temiz tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını birebir duyuyoruz. Projenin de başarılı olduğunu anladım. Dolayısıyla biz bu projelere devam edeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



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Temizlik çalışmasından görüntü



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San ile röp.



Temizlik çalışmasına katılan bir hükümlüyle röp.



(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



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8)MERADA OLTA ATMA YARIŞMASI



BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesinin desteğiyle Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (MCC-DER) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, bir merada buluşan balıkçılar, oltalarını en uzağa atmak için yarıştı. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki bir merada gerçekleştirilen "1. MCC-DER Festivali ve Atış Yarışması"na 10 ilden katılan 80 balıkçı, "acemiler", "ustalar", "spotlar" ve "isabetli atış" kategorilerinde yarışmaya katıldı. Balıkçılar, başlangıç noktasında sıralanarak, oltalarını en uzağa atmaya çalıştı. Oltaların ulaştığı noktada bekleyen hakemler ise mesafeleri ölçerek, kaydetti. Yarın da devam edecek yarışmada dereceye girenlere, öğle saatlerinde ödülleri verilecek.



MCC-DER Başkanı Selçuk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, amatör ve sportif olta balıkçıları olarak balıkçılığın bir diğer yönü olan "atış" üzerine yarışma düzenlemek istediklerini ve bununla ilgili başvuruları yaptıklarını söyledi.



Etkinliği, çevre il ve ilçelerinden bu hobiyle ilgilenenlerin yarışması için organize ettiklerini belirten Şimşek, "Yarışmanın amacı, bu hobinin gelecek yıllara uzanabilmesi için farkındalık oluşturmak. Devlet Su İşleri tarafından yazılmış kuralları olan bu hobiyi ve bilinçli avcılığı yaymak ve balıkçılığın gelecek nesillere bir hobi olarak kalması adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Bugün İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Kocaeli'nden ve çeşitli ilerden 80 yarışmacı var. Yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışmayı sonlandıracağız." diye konuştu.Şimşek, yarışmada atış sırasında kopan kurşunun 300 metre mesafeye ulaşabildiğine dikkati çekerek, böyle bir göl ortamı olmadığını ve gölde mesafe ölçümü yapılamadığını, bu yüzden yarışmanın merada gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü:



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Olta atanların görüntüsü



Ölçüm yapılması



Röportajlar



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



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