Dha Yurt Bülteni - 17

Gölcük Mahallesi sakinlerinden 'hayali oy' iddialarına tepki



ANAYASA değişikliği referandumunda, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nin Gölcük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, iş için Muğla'da bulunan kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.



Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde kurulan 1050 ve 1051 nolu sandıklarda, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki inşaatlarda çalışıp, referandum için sandığa gitmediği belirtilen kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı öne sürüldü. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe'nin Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurup, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddialarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.



Mahalleli, referandum oylamasında gelmeyenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığını savundu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen mahalleli, durumun iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Gölcük Mahallesinden görüntü



Mahallede yaşayan gençler



Mahalle sakinlerine yapılan röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



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Silahlı kavgada sokakta yürüyen kadın bacağından yaralandı



KÜTAHYA'da sokakta kavga eden iki kişiden birinin tabancasından çıkan kurşun markete gitmekte olan 44 yaşındaki Aynur Çağımnı'nın bacağına isabet etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.



Olay akşam saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Karagöz Cami yakınında meydana geldi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda iki kişi arasında çıkan kavga sonrasında elinde tabanca olan bir kişi kavga etiği kişiyi kovaladı. Elinde tabanca olan kişi önde koşana doğru tabancayla ateş etti. Bu kişi yara almadan kaçıp kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansımayan görüntüde ise tabancadan çıkan kurşun markete alış veriş için gitmekte olan Aynur Çağımnı'nın sol bacağına isabet etti. Yaralanan Çağımnı vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tabancayla ateş ederek Aynur Çağımnı'nın yaralanmasına neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdürüyor.



Görüntü dökümü:



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-Yaralanan kadını görüntüsü,



-Kadının sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)



-Güvenlik kamerası görüntüsünde;



-Şüphelinin elinde silahla kaçan kişiyi kovalaması ve ateş etmesinden görüntü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,-



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Piknik alanında toprağa gömülü insan iskeleti bulundu



ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeleti bulundu.



Yılankale mevkiindeki piknik alanında, bugün öğle saatlerinde çocuklarını gezdiren Erhan Yılmaz, köpeklerin durmadan havladığını fark etti. Durumdan şüphelenip köpeklerin bulunduğu yere giden Yılmaz, çukur içerisinde bir kısmı toprağa gömülü insan iskeletini görüp, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 6 ay ile 1 yıl arasında ölen bir kişiye ait olduğu tahmin edilen iskelet, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.



Görüntü Dökümü



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İskeletin bulunduğu piknik alanından görüntü



Polis ekiplerinin çevre de araştırma yapması



Olay yeri inceleme ekiplerinin dedektör ile çukurun çevresinde arama yapması



Bulunan insan kemiklerinden görüntü



İskeleti bulan Erhan Yılmaz ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber – Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),