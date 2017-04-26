Dha Yurt Bülteni-13
1)GENÇ TİYATROCU BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIANKARA'da balkondan düşüp, ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu 26 yaşındaki Tuğçe Şener'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan annesinin isteği...
1)GENÇ TİYATROCU BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ANKARA'da balkondan düşüp, ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu 26 yaşındaki Tuğçe Şener'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan annesinin isteği üzerine bu ilçeye getirilip, gözyaşları içinde toprağa verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncusu Tuğçe Şener, geçen 18 Nisan'da ziyaretine gittiği babası Zafer Şener'in Ankara'daki evinin 6'ıncı kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı. Ankara'da sürücü kursu yöneticisi olan babası Zafer Şener ile kardeşi Buse Şener'in haber vermesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şener, doktorların müdahalerine rağmen dün (salı) sabah yaşamını yitirdi. Şener'in ani ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Şener'in cenazesi, Bodrum İlçesi Nüfus Müdürlüğü'nde şef olan annesi Semiha Şener'in isteği üzerine, Bodrum'a gönderildi. Hayatının baharında yaşamını yitiren Şener için bugün öğlende, Bitez Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şener'in babası Zafer Şener ve kardeşi Buse Şener, Şener'in tiyatrocu arkadaşları, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden okul arkadaşları ve çok sayıda Bodrum katıldı. Tansiyonu yükseldiği için tedaviye alınan anne Semiha Şener ise cenaze törenine getirilmedi. Cenazede diğer kızıyla birlikte taziyeleri kabul eden baba Zafer Şener, güçlükle ayakta durabildi. Şener'in çiçeklerle donatılan tabutuna, gelinlik serildi. Kılınan namazın ardından Şener'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Bitez Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tiyatrocu arkadaşları Şener'in üzerine gelinliği serilip, çiçekler bırakılan mezarı başından uzun süre ayrılamadı.
"ÇOK ŞAŞKIN, ÜZGÜN VE ACILIYIZ"
Oyuncu arkadaşı Erkan Yılmaz, "Tuğçe, bir melekti, beklemediğimiz bir anda uçup gitti. Yeteneği, çalışkanlığı ile geleceğin çok iyi bir oyuncusuydu. Çok şaşkın, üzgün ve acılıyız" dedi. Tiyatro oyuncusu Yüksel Haktan da "Acı haberi aldığımızda, içimizden 'Tuğçe, bize bunun bir oyun olduğunu söyle' diye geçirdik ama gerçek ortaya çıkınca acımız büyüdü. O'nun için çok dua ettik ama olmadı. Çok yetenekli, iyi kalpli, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, O'nu asla unutmayacağız" diye konuştu.
FACEBOOK'TA BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ SON I PAYLAŞTI
Buse Şener de ablası Tuğçe Şener ile geçen 18 Nisan'da çektirdikleri son fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun Facebook sayfasında ise, "Sevgili Tuğçe; Bu akşam yapmayı planladığımız şiir dinletimizde, 4 Nisan'da yolladığın bu umut dolu şiirin sesi olacaktın. Yaşamlarımıza dokunup, anılarımıza karıştın. Artık bütün sorular ve yanıtlar anlamını yitirdi. Güle güle sevgili meslektaşımız, kızımız, kardeşimiz, dostumuz, sevdiceğimiz? Güle güle? 'Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere.' Mekanın cennet olsun" paylaşımında bulunuldu.
Görüntü Dökümü
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-Tuğçe Şener'in fotoğrafı
-Cenaze namazının kılınması
-Baba Zafer Şener ve diğer kızı Buse Şener'in cenazede güçlükte ayakta durmalarından görüntü
-Şener'in cenazede ağlayan oyuncu arkadaşlarından görüntü
-Şener'in mezarı başında dua eden arkadaşları ve yakınlarından görüntü
-Şener'in oyuncu arkadaşları ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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2)GOLF OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİREN TURİST ÖLDÜ
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde golf oynarken kalp krizi geçiren İsviçreli 65 yaşındaki Thomas Karl, yaşamını yitirdi. Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir golf sahasında arkadaşları ile birlikte golf oynayan İsviçreli turist Thomas Karl, aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tahmin edilen turisti ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi'ne götürdü. İsviçreli turist burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Savcının incelemesinin ardından Thomas Karl'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), -
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3)KAMYONETİN LASTİĞİ FIRLADI
SAKARYA'da, bir kamyonetin yerinden çıkan lastiği yol kenarında ilerleyen bisikletlinin hemen önünden geçerek akaryakıt istasyonundaki pompalara çarparak durdu. Kamyonetin lastiğinin yerinden fırlaması kameralara yansıdı.
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasındaki yolun Küçük Karasu mevkiinde seyir halindeki 54 PL 288 plakalı kamyonetin lastiği yerinden çıktı. Lastik, yol kenarında ilerleyen bisikletlinin hemen önünden geçerek yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Lastik akaryakıt istasyonundaki pompaların koruyucularına çarparak durabildi. Lastiği kopan kamyonet ise bir süre sonra durdu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Kamyonetin lastiğinin yerinden fırlayarak akaryakıt istasyonuna girmesi, istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik kamerası kaydı
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
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4)EMLAKÇI KADINI EVİNDEN ÇIKARKEN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA ARANAN KATİL ZANLISI BURSA'DA YAKALANDI
İSTANBUL Beylikdüzü'nde 9 Nisan'da evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldürülen 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk adlı emlakçının katil zanlısı olarak aranan 51 yaşındaki İlhan Baş, Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Çalıştığı emlak ofisine gitmek üzere Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde evinden çıkan Ayşe Melek Öztürk, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annesinin hastanede kendisine müdahale eden doktorlara kendisini vuranın kişinin eski sevgilisi İlhan Baş olduğunu aktardığını söyleyen Öznur Işık, "Annem 5 sene önce bu kişiyle birlikte yaşamaya karar vermişti. 2 yıldır da bu adamdan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışıyordu. Daha önce aralarında çıkan tartışmalarda annemden özür dileyip tekrar yapmayacağını söylüyordu. Annem, 6 ay önce buraya taşındı. Kendisi adresini öğrenmiş. Bu kişi, 2 ay önce annemin çalıştığı emlak ofisine de silahlı saldırıda bulunmuştu. Polise şikayet ettik. Ancak savcı onu serbest bıraktı" diye konuştu.
Ayşe Melek Öztürk, 10 Nisan'da Kavaklı Yeni Camii'ndeki namazın ardından Kavaklı Mezarlığı'na defnedilirken polis her yerde katil zanlısı İlhan Baş'ı aramaya başladı. Amerika'da aşçılık yaptıktan sonra Türkiye döndüğü ve bazı lokantalarda çalıştığı bildirilen İlhan Baş, cinayetin ardından Bursa'ya gelerek araç kiraladı. Daha önce merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve o bölgeyi çok iyi bilen İlhan Baş, burada aracını gizledikten sonra içinde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir haftadan beri bölgede çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, araç yakınlarında İlhan Baş'ı yakalayarak gözaltına alındı. İlhan Baş'ın verdiği ilk ifadesinde, ilişki yaşadığı Ayşe Melek Öztürk ile maddi konularda anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini terk etmek istemesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İlhan Baş, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Şüpli emniyet müdürlüğünden çıkartılırken
-Otomobile bindirilirken
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -
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5)BOR: TÜRKİYE'DE HER 4 KİŞİDEN BİRİNDE SİNDİRİM BOZUKLUĞU VAR
TÜRK Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye'de her 4 erişkin kişiden birinde kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.Serhat Bor, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen 'Sindirim Sistemi Hastalıkları' konulu seminere katıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Serhat Bor, Türkiye nüfusunun yüzde 8.5 oranında kabızlık hastalığı görüldüğünü ve bu rakamın her dört kişiden birinde bu rahatsızlığın bulunduğunu belirtti. Dernek olarak halkın bilinçlerdirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bor, şunları söyledi: "Her şehirde farklı bir sindirim sistemi hastalığı konusunda halkımızı aydınlatıyoruz. Türkiye'de sindirim sistemi hastalığı son derece yaygındır. Türk halkının yüzde 8.5'nin kabız olduğunu biliyoruz. Genel olarak tüm bağırsak hastalıkları sıklığı, biz buna fonksiyonel bağırsak hastalıkları diyoruz ve bu oran yüzde 23'tür. Her 4 erişken birinin kabızlığı, şişkin bir karnı, bir sindirim sistemi rahatsızlığı problemi olduğunu gösterir ki alt taraftan bahsediyoruz ve bu rakama mide dahil değildir ve son derece yaygın bir hastalıktır."
Görüntü Dökümü
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Bağırsak maketi
Toplantıya katılanlar
Dernek Başkanı Serhat Bor ile röportaj
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB
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