Dha Yurt Bülteni - 12

İZMİR ADLİYESİ'NDE ŞEHİT POLİS VE MÜBAŞİR İÇİN HÜZÜNLÜ TÖREN (EK)



JANDARMA DA ÇATIŞMAYA KATILMIŞ



İzmir Adliyesi'ne dün düzenlenen hain saldırıda, polis memuru Fethi Sekin ile birlikte, patlamanın meydana geldiği yer yakınlarındaki jandarma aracında bulunan Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş H.Y.'nin üzerine zimmetli MP5 marka otomatik silahla çatışmaya girdiği ortaya çıktı. Aynı araçta şoför olarak bulunan jandarma er V.İ.Ü.'nün ise silahının bulunmadığı öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş H.Y.'nin soruşturma kapsamında alınan ilk ifadesinde, olayı şöyle anlattı:



"Olay günü asayiş devriye ekibinde görevliydim. Gözaltındaki kişiyi adliyeye getiren aracın başında görev yapıyordum. Patlama gerçekleştiği anda ben adliye önünde bulunan refüj aralığında, adliye istikametine dönük, yan şekilde, şoför koltuğunda bekliyordum. Patlama sırasında askeri aracın ön camı zarar gördü. Daha sonra adliye istikametine ve içinde bulunduğum araca doğru ateş edilmesinden dolayı araçta bana zimmetli olan MP5 silahımı alarak içinde bulunduğum araçtan dışarıya çıktım ve aracın diğer tarafına geçtim. Şahsı görerek hedef gözetmeksizin diğer jandarma aracının bana göre arka sağ tarafında bulunan esmer, eli eldivenli bir kişinin ateş ettiğini fark ettim. Ben de karşılık verdim. Aracın bana göre solunda bulunan kişiyi görmedim. Fakat olay anında inşaat şantiyesindeki kişiler tarafından uyarıldım. Bu kişi bize doğru hedef gözeterek ateş etti. Ben de diğer jandarma aracının arka kısmından ateş eden kişiye ateş ettim. Benim ateş ettiğim esnada trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu gördüm. Teröristi vurup vurmadığını bilmiyorum. Fakat yanına kadar gidip sonra dönüp adliye istikametine giderken vuruldu."



SİLAHINI POLİSE VERMİŞ



Kendisine göre daha tehlikeli bir durumda olan bir polis memuruna silahını verdiğini de söyleyen H.Y., "Bir süre sonra aracımın önünde yatar haldeki, kendi silahlıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben sağlam, korunaklı bir durumda olduğumdan dolayı silahımı o polis memuruna verdim. Onun silahını da ben aldım. Çatışma bir süre daha devam etti. Çatışma bittikten sonra da polis memuruna silahını verip kendimi silahımı aldım" diye konuştu.



FIRAT KALKANI'NDA YARALANAN ASTSUBAY 46'NCI ŞEHİT OLDU



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan, bugün Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen 21 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu.



3 ay önce evlendiği belirtilen ve Tunceli nüfusuna kayıtlı olan şehit Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı Selçuk Erdoğan ile birlikte 46'ya yükseldi.



Bulgaristan'a kaçarken yakalanan PKK'nın üst düzey sorumlusu adliyede(2)



TUTUKLANDI



Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yurdışına kaçmak isterken polisin operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist K.L., çıkarıldığı adliyede savcının ifadesini almasından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Terörist K.L., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



İZMİT'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirilen 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



ANTALYA ADLİYESİ'NDE İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ



ANTALYA Adliyesi'nde, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sonrası ek güvenlik tedbirleri alındı.



Bir süre önce Antalya Adliyesi ile lojmanlar arasındaki caddede uygulanmaya başlanan park yasağının kapsamı, başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu'nun talimatıyla genişletildi. Ayrıca adliyeye çıkan diğer sokakların belli bölümlerine de park yasağı getirildi. Adliyenin batı cephesindeki taksi durağı da kaldırılıp yolun karşısına alındı. Ayrıca çevredeki simitçilerin yerleri de değiştirildi. Antalya Adliyesi'nin doğu ve batı cephesindeki giriş- çıkış noktalarına konulan zırhlı kulübelerde de emniyet ekiplerince nöbet tutulmaya başlandı. Ayrıca adliyenin çevre duvarındaki demir korkulukların yükseltilmesi işlemlerine başlandı. Isparta açık cezaevinde yapılıp getirilen 2 metre yüksekliğindeki demir korkulukların montaj çalışmalarının 1 ay kadar sürebileceği belirtiliyor. Antalya Adliyesi'nde özel harekat polisleri de görevlendirildi.



ÇÖP KUTUSUNA BIRAKILAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU



NEVŞEHİR'de Nar Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önündeki çöp kutusuna asılan kadın çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının incelediği çanta boş çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Caddeyi tek yönlü trafiğe kapatan polisler, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantayı inceledi. Çantanın boş olduğunu belirten bomba imha uzmanı, çantayı alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Caddede biriken vatandaşlar polisi alkışladı.



ARNAVUTLUK'UN TANINMIŞ SANATÇISI BESJANA KASAMİ, SAMSUN'DA AMELİYAT OLACAK



ARNAVUTLUK'un tanınmış ses sanatçısı ve programcısı 'Big Mama' lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için Samsun'da bulunan özel bir hastane de ameliyat olacak. Kasami, "Şu an 100 kilonun üstündeyim. Ancak hedefim geçireceğim operasyonla 69 kiloya düşmek" dedi.



Samsun'da daha önce de çeşitli estetik operasyonlar geçiren Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'nın tanınmış ses sanatçısı ve programcısı 'Big Mama' lakaplı Besjana Kasami, Samsun'da bulunan özel bir hastanede 09 Ocak Pazartesi günü obezite ameliyatı olacak.



'HEDEFİM 69 KİLO'



Şu an 100 kilonun üstünde olduğunu ameliyat sonra hedefinin 69 kiloya kadar düşmek olduğunu belirten Besjana Kasami şunları söyledi:



"Ben Makedonya, Kosova ve Arnavut bölgelerinde ses sanatçısıyım. Samsun'a birkaç kez geldim. Samsun'u çok beğeniyorum. Bu şehrin güzelliğini insanlar yapıyor. Burada insanlar çok sıcak ve buradaki insanları çok seviyorum. Bu ameliyatı çok araştırdım. Zaten Türkiye'de tıp çok ileri gitmiş. Çünkü Samsun aşkı bende çok farklıdır. Buradaki ameliyatımda da kendimi çekmeye çalışacağım. Çünkü oraya gittiğimde herkes bana soracak. Diyet yaptığımda 30 kilo veriyorum, sonra 50 kilo alıyorum. Her türlü diyetleri yaptım ama yine kilo aldım. Çok fazla diyet yaptım, en fazla 80 kiloya kadar düştüm. Şu anda 100'ün üzerindeyim. Benim hedefim 69 kiloya düşmek."



METABOLİK CERRAHİ İLE AMLİYAT OLACAK



Özel Hastanenin Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta yaptığı açıklamada, Besjana Kasami'nin 'metabolik cerrahi' yöntemi ile ameliyat olacağını belirterek şöyle dedi:



"Metabolik cerrahinin dünya üzerindeki geçmişi, uygulanan bu son yöntemle çok yenidir. Türkiye'de de yaklaşık 2.5- 3 yıldır uygulanan bir yöntemdir. Samsun hastanelerimiz olarak da son 1.5 yıldır bu operasyonları başarı ile uygulamaktayız. Bugün aramızda Big Mama lakaplı Besjana Kasami var. Kendileri operasyona karar verdikten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda bizi tercih etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz."



