Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA



Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı. Kurtarmanın tamamlanmasının ardından o bölgede polis ve askeri helikopterlerin uçuş yaptıkları görüldü.



Görüntü Dökümü:



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Polis ve askeri helikopterlerin uçuşları



Kıyı emniyeti gemisinin geçişi