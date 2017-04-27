Dha İstanbul  - Rus Gemi Kurtarma Çalışmalarında Helikopter Hareketliliği

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHAKaradeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı.

Dha İstanbul  - Rus Gemi Kurtarma Çalışmalarında Helikopter Hareketliliği

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemi çarpıştı. "Liman" adlı Rus askeri gemisi batarken 78 personel kurtarıldı. Kurtarmanın tamamlanmasının ardından o bölgede polis ve askeri helikopterlerin uçuş yaptıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Polis ve askeri helikopterlerin uçuşları

Kıyı emniyeti gemisinin geçişi

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