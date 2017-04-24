Dha İstanbul Bülten - 1

GASP ETTİKLERİ TAKSİYLE KAZA YAPTILAR



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA



Üsküdar'da geçen Cumartesi akşamı gasp edildiği öğrenilen taksi D-100 Karayolu Acıbadem Metrobüs durağı yakınlarında meydana gelen kaza sonrası alev alev yandı. Kazada araçta sıkışan yaralı 2 kişi diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.



Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara istikameti D-100 Karayolu Acıbadem Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Görgü tanığının ifadesine göre, aşırı süratli bir şekilde ilerleyen 34 TCH 35 plakalı taksi sürücüsü virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan araç bir süre yanarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.



POLİS EKİPLERİ, ARAÇTA İNCELEMELERDE BULUNDU



Olay yerine gelen polis ekipleri, plaka sorgusu yaptıkları taksinin geçen Cumartesi akşamı 2 kişi tarafından Üsküdar'da gasp edildiğini ve arandığını tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Yanan araç (amatör kamera)



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-Aracı söndürülme çalışmaları



-Kaza yeri



-Polis ekipleri



-Sağlık görevlileri



-Ambulansın içindeki yaralı



-Röp.



-Yanan araç



-Genel ve detaylar



24.04.2017 - 06.34 Haber Kodu : 170424008



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RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLEN HAKİM TUTUKLANDI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında bir şüpheliyi tahliye etmek için rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile Avukat S.B., "Rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklandılar.



Sulh Ceza Hakimliği döneminde bir şüpheliyi tahliye etmek için 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiası ile Pendik'te bir avukatın bürosunda gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile Avukat S.B., emniyet işlemlerinin ardından Cumartesi sabahı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çırkarıldılar.







SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI FEHMİ TOSUN YÜRÜTÜYOR



Şüplelerin sorgusu, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadulu Adalet Sarayı Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından yapıldı. Başsavcı Tosun, gece 02.00'a kadar süren sorgulama sonucu her iki şüpheliyi de, "Rüşvet almak ve vermek" ile "İrtikap" suçlarından tuuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



AVUKAT MÜVEKKİLİNİN RÜŞVET ALMADIĞINI İDDİA EDEREK TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ



Şüphelilerin mahkeme sorgusu gece 23.00 sıralarına kadar sürdü. Hakim H.A.'nın Avukatı Ahmet Yıldız mahkemeda yaptığı savunmada, ses kayıtlarında aracının işadamından aldığı parayı müvekkiline vermediğini açıkça söyledğini savundu. Müvekkilini rüşvet aldığı iddia edilen işadamını tahliye etmediğini, işadamını başka hakimin tahliye ettiğini söyleyen Avukat Ahmet Yıldız, olaydan 7 ay sonra müvekkilinin üstüne neden gidildiğinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, 20 yıllık hakim olan müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.







İKİ SUÇTAN TUTUKLANDILAR



Mahkeme, Hakim H.A. ve Avukat S.B.'yi, bir işadamıyla tahliye ettirme vaadiyle para karşılığı anlaştııklarını gösteren ses kayıtlarını, suçüstü esnasında ele geçen parayı, tanıkları gerekçe göstererek, "Rüşvet almak ve vermek" ile "İrtikap" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.



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BEBEĞİN SOKAĞA BIRAKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bebeğin sokağa bırakılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde sokağa bebek bırakılmış ve oradan geçen kişiler tarafından bulunarak hastaneye götürülmüştü. Bu anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.



ÖNCE KEŞİF YAPIYOR, SONRA BEBEĞİ BIRAKIYOR



Görüntülerde, iki bina arasına gelen çarşaflı ve peçeli bir kadın önce keşif yapıyor, daha sonra da bebeği park halindeki bir aracın arkasında yere bırakarak hızla uzaklaşıyor. Bir süre sonra sokakta bebeğin bırakıldığı yerde bir kaç kişi toplanıyor. Ardından bir kadının bebeği kucaklayarak götürdüğü görülüyor.



GörüntüDökümü:



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Güvenlik kamera görüntüleri



-Çarşaflı bir kadının sokağa gelerek keşif yapması



-Tekrar sokağa gelen kadının bebeği aracın arkasında yere bırakıp gitmesi



-Bir kadının bulduğu bebeği kucaklayarak götürmesi



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23.04.2017 - 20.28 Haber Kodu : 170423277



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GÜVENLİKÇİ İBB BİNASI ÇATISINDA İNTİHAR ETTİ



Haber - Kamera: Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Fatih'te, Güvenlik Amiri Zafer Yüzüak (40), 6 yıldır çalıştığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi binası çatısında, kendi silahıyla kafasına tek el ateş ederek intihar etmiş halde bulundu.



Olay, Saraçhane'deki İstanbul büyükşehir Belediyesi Binası'nda saat 16.30'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çalışma arkadaşları, İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak'tan bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yaptıkları aramada, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Yüzüak'ı çatıda ölü halde buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme uzmanı polisler ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmalarının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çalışma arkadaşları ve aile üyelerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Büyük Şehir Belediye biansı önündeki harketlilik



-Polis ve sağlık ekiplerinin binaya giriş çıkışları



-İntihar eden güvenlikçinin vesikalık fotoğrafı



-Cesedin binadan çıkarılarak Adli Tıp'a götütülmesi



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23.04.2017 - 23.06 Haber Kodu : 170423291



23.04.2017 - 23.53 Haber Kodu : 170423295



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(ÖZEL)TEM'DE TRAFİK KAZASI: 7 YARALI



Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA



Tem Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında 2 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de trafik durma noktasına geldi.



Kaza, TEM otoyolu Kadıköy İstikameti Ümraniye sapağında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkafa yönetimindeki 64 PN 8052 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden Cemil İşler yönetimindeki 34 JZ 5471 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil emniyet şeridine doğru savruldu. Arka kısmı adeta hurdaya dönen aracın içerisindeki biri çocuk 6 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.



KÜÇÜK KIZ ÇOK KORKTU



Kazada yaralanan ve çok korkan küçük kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Gözyaşları içerisinde ambulansa götürülen küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlarda bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.



TRAFİK KİLİTLENDİ



Kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saat iki şeritten yavaş akan trafik, kazalı araçların çekilmesiyle normale döndü.



Kazaya karışan araç sürücüsü Cemil İşler, sağ şeritte giderken arkadan bir aracın kendi aracına çarptığını, hamile eşinin ve araçtaki diğer yaralıların ambulans ile hastaneye götürüldüğünü söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yapan araçlar



-Yaralılar



-Yaralılara müdahale edilmesi



-Hafif yaralı çocuğun ambulansa götürülmesi



-Küçük kızın ağlaması



-Küçük kıza ambulansta müdahale edilmesi



-İtfaiye, polis, sağlık ekipleri



-Sıkışan trafik



-Sürücü tanığı ile röportaj



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23.04.2017 - 20.08 Haber Kodu : 170423275



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ÜSKÜDAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA



Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Üsküdar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Dudu (40) yönetimindeki 06 DR 8833 plakalı araç henüz öğrenilemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kemal Dudu araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Dudu'yu sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Dudu, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yeri



-Sıkışan sürücü



-Kurtarma çalışmaları-Sağlık ekipleri



-Polis ekipleri



-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-Genel ve detaylar



24.04.2017 - 05: 30 Haber Kodu : 170424007



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MİRAÇ KANDİLİ'NDE EYÜP SULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİLER



Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA



Miraç Kandili nedeniyle çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Hz. Muhammed'in Allah huzuruna kabul edildiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, aileleriyle birlikte şehir içinden ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçi Eyüp Sultan Camii'nde buluştu. Camiyi dolduranlar, akşam namazını kılıp dua etti. Camiye sığmayan ziyaretçiler için dışarıda hazırlanan bölümde ibadet etmeleri sağlandı.



Görüntü Dökümü:



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-Eyüp Camii ve çevresinden görüntüler



-Abdest alanlar



-Namaz kılanlar ve türbe önünde dua edenler



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23.04.2017 - 21.47 Haber Kodu : 170423280



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AVCILAR'DA REFERANDUM SONUÇLARI PROTESTO EDİLDİ



Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA



Avcılar'da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları protestoları bu akşam da devam etti.



Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yine saat 19.30'da bir araya gelen yaklaşık yaklaşık 50 kişilik grup, düdük çalarak ve alkışlarla protesto eylemi yaptı. 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' diye slogan atan gruptakiler, zaman zaman düdük ve ıslık çalarak, alkışlarla tepkilerini gösterdi. Çevik kuvvet ekiplerinin geriden izlediği ve sıkı önlem alınan eyleme katılan grup Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Daha sonra başladıkları Deprem Anıtı'na kadar slogan atarak gelen grup olaysız dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Protesto yürüyüşünden görüntüler



23.04.2017 - 22.04 Haber Kodu : 170423282