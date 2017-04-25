Dha Ankara- Anayasa Mahkemesi'nin 55. Kuruluş Yıldönümü (1)
Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar katıldı.
Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi
-TBMM Başkanı İsmail Kahraman gelmesi
-Başbakan Binali Yıldırım'ın gelmesi
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi
-Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gelmesi
Haber-Kamera: ANKARA
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