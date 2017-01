Destici: "Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliğinde helal bir Türkiye istiyoruz"



Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA,(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Destici, başkanlık sistemi ve anayasa değişikliklerinin ülke yararına uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ve helal bir Türkiye istediklerini dile getirdi.



Bitlis ve Diyarbakır da terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan askerlere ve polislere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Destici, 'Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Her birisinin çok farklı ve acıklı hikayeleri var. Geride bırakılan 3 aylık ve 8 aylık çocukları var. 3-4 aylık hamile eşler var. Engelli anne ve babalar var. Gözü yaşlı ana, baba, çocuk ve eşleri var. Gerçekten, duygulanmamak, etkilenmemek, kalbi olan, azıcık imanı olan bir kişi için mümkün değil' dedi.



'HELAL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ'



Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliklerinin ülke yararına uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ve helal bir Türkiye istediklerini dile getiren Destici, 'Türkiye de öyle bir sistem kurulsun ki; adı Başkanlık olsun, yarı başkanlık olsun, parlamenter sistem olsun hiç önemli değil. Hakça bir düzen olsun. Her anlamda 'Helal bir Türkiye' istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Her alanda haramı olmayan bir Türkiye istiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, adaletsizlik olmasın, temsilde adalet olsun. Herkesin kendini özgür hissettiği inandığı gibi yaşadığı ve düşündüğünü ifade edebildiği bir Türkiye istiyoruz' dedi.



'ABD ALENEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIME EDİYOR'



ABD'nin terör örgütlerine yardım ettiğini dile getiren Destici, 'ABD, açık ve alenen 'Centcom' aracılığıyla Sincar başta olmak üzere PKK'ya hem de Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye ve YPG'ye yardım vermektedir. Ne şekilde olursa olsun ülkemiz tarafından engellenmesi zaruridir. Bu engellenmezse, bu sürece göz yumulursa ya da bu süreç geçmişteki gibi hamasi sözlerle geçiştirilmemelidir. Bizler icraat bekliyoruz? dedi.



'197 BİN DOLAR POLİSLERİMİZE ÖDÜL OLARAK VERİLMELİ'



Ortaköy'deki Reina'ya gerçekleştirilen saldırının failinin, 17 gün süren operasyonla yakalandığını hatırlatan Destici, istihbarat ve emniyet teşkilatlarına teşekkür etti. Destici, "Gece gündüz demeden çalışan, uykusuz geceler geçiren, failleri yakalayan emniyet teşkilatı mensuplarımızın mutlaka ödüllendirilmesi gerekir. Nasıl ki zafiyet ve hata olunca hesap soruluyorsa, başarının da ödüllendirilmesi gerekir. Bizim teklifimiz, saldırıyı yapan failin evinde bulunan 197 bin dolar, başından beri operasyona katılan istihbarat ve emniyet personeline ikramiye olarak verilsin. Elbette polislerimiz bu işi ikramiye almak için yapmıyor ama dediğim gibi nasıl ceza varsa başarı karşısında mutlaka bir ödül olmalı" dedi.



'TÜRK MİLLETİNİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR'



Mecliste görüşülecek olan Anayasa teklifinin 2'nci tur oylaması ile ilgili açıklama yapan Destici, 'Mecliste işlenecek olan süreç Anayasal ve hukuki bir süreçtir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi gerekir. Bu sürecin hem Gazi Meclisimizin onuruna yakışır bir havada devam etmesi gerekir. Hem de oradaki şerefli milletvekillerinin de hal ve tavırları da bu Gazi Meclisimizin onurunu zedeleyecek şekilde olmamalıdır. Meclis dışındaki muhalefet partileri, mecliste kavga istemiyoruz. Biz mecliste yumruklaşma istemiyoruz. Biz mecliste küfürleşme, hakaretler istemiyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını zedeliyor. Türk Milletinin itibarına zarar veriyor. TBMM'nin, Türk Milletinin itibarını zedelemeye hiçbir milletvekilinin de hakkı da haddi de yoktur' dedi.



'AĞIR BİR VERGİ SİSTEMİ VAR'



Esnafa çıkan vergi affı ile ilgili açıklama yapan Destici: 'Vergi affının esnafa çıkması önemlidir. Doğru bir karardır. Ama biz bütün vatandaşlarımızı kapsayan bir sicil affı çıkması gerekir. Biz bu affın bütün vatandaşlarımızı kapsamasını Büyük Birlik Partisi olarak tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Vergi affı için Nisana kadar süre tanındı. Bu uygulamayı da doğru buluyoruz. Vatandaşımıza, esnafımıza, tüccarımıza destek olmak gerekir. Tabi bunu yaparken vergisini zamanında ödeyenle, ödemeyenin arasında bir fark olması gerekir. Zamanında ödeyeninde bir mükafatla ödüllendirilmesi gerekir. Durmadan af çıkartırsan bu seferde diğer düzenli ödeyenlere haksızlık yapılmış olur hem de gevşemeye sebep olabilir. Ağır bir vergi sistemi var. Bu vergi sisteminin baştan düzenlenmesi gerekir. Çok fazla vergi çeşidi var. Vergi kalemi var. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekir. Bir kişi dükkan açtığı zaman 50 yere gidiyor. Bunların tek elde ve tek kalemde toplanması gerekir' dedi.



