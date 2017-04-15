Dereye Düşen Çocuk Boğuldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, evlerinin yakınındaki dereye düşen 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



İlçe merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Bulutpınar köyünde yaşayan Duru çiftinin oğlu Abdullah Duru (3), öğlen saatlerinde evlerinin yakınındaki derenin kenarında oynarken suya düştü.



Çocuklarının evde olmadığını fark eden Süleyman ve Hüsna Duru çifti, çocuklarının bulunması için köylülerle birlikte aramaya başladı.



Derede yaptıkları aramada 3 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni, evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.



Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Duru'nun cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.