Derede Boğulan Küçük Volkan'a Hüzünlü Veda

Bozdoğan'a bağlı Konaklı Mahallesinde 23 Nisan kutlamalarından sonra evine giderken girdiği derede boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun tabutunu gören anne Yeter Aydınoğlu fenalık geçirdi.



Bozdoğan'a bağlı Konaklı Mahallesinde yaşayan ve 23 Nisan kutlamalarının ardından teyzesinin düğününe katılmak istediğini söyleyerek ailesini arayıp izin isteyen Volkan Aydınlıoğlu, girdiği derede boğularak hayatını kaybetmişti. Aldıkları haberle yıkılan acılı aile, İzmir Adli Tıp Kurumundan getirilen oğullarının tabutu başında fenalık geçirdi.



Bozdoğan'ı kahreden talihsiz olay, Pazar günü saat 14.00 sularında Konaklı Mahallesi yakınlarındaki bir derede yaşandı. 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, 23 Nisan sabahı eğitim gördüğü Kemer Has Ortaokulu'nda yapılan kutlamalara katılmak için evinden çıktı. Önce okula giderek kutlamaları izleyen Aydınlıoğlu, ardından etkinlik kapsamında yapılan elma yeme yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Yarışmanın ardından ailesini arayıp teyzesinin düğününe katılmak istediğini söyleyen Aydınlıoğlu, kuzeniyle birlikte yola çıktı. Bir ara yol üstündeki derede yüzmek isteyen Aydınlıoğlu, kuzeninin lavaboya gitmesini fırsat bilerek kendisini serin suya bıraktı. Ancak bir anda çırpınmaya başlayan talihsiz çocuk su yutmaya başladı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Volkan, doktorların 3 saat süren çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Volkan'ın cenazesi otopsinin ardından son kez baba evine getirildi. Hellalik için eve getirilen oğlunun cenazesini gören anne Yeter Aydınlıoğlu, evlat acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Köylülerin desteği ile ayakta durmaya çalışan baba İlkay Aydınlıoğlu ise sürekli ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilen Volakn'ın ölümü köyü yasa boğdu.



Volkanı son yolculuğuna ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, köylüler ve arkadaşları uğurladı. - AYDIN