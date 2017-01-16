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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,11-5,20 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,11-5,20 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
AnasonKg 9,869,86MTS
AnasonKg 10,2010,50TTS
Ay çekirdeği çerezlikKg5,355,45TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,11 5,20 MTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg8,108,10TTS
Ay çekirdeği tohumlukKg 7,907,90MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 7,98 7,98 MTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,86 0,86 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 10,85 10,85 TTS
Çeşitli gıda maddeleri







İnek sütü Lt1,031,03MTS
Kuru soğanKg1,201,20MTS
Patates Kg 1,20 1,20 MTS
Zeytin Kg 8,43 12,00 MTS
Kuru bamya Kg 80,00 85,00 MTS
Sarımsak Kg 10,00 11,00 MTS
Kuru meyveler







Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg 35,50 35,50 TTS
Badem iç (paketlenmiş)Kg 46,20 46,20 TTS
Fındık iç (paketlenmiş) Kg 43,50 43,50 TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) Kg 14,25 14,25 TTS
Leblebi beyaz ((paketlenmiş) Kg 9,85 9,85 TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg11,0011,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 4,208,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,209,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,30 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,10 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,0011,40TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg11,5012,50TTS
Leblebi kaplamalıKg 7,50 7,50 TTS
Leblebi kırık Kg 1,50 1,50TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,583,58MTS
Üzüm kuru çekirdeksizKg 3,80 3,80 TTS
Kestane Kg 14,00 14,00 MTS
Kuru incir Kg 14,00 14,00 MTS
Karışık çerez (paketlenmiş) Kg 22,70 22,70 TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 6,70 6,70 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 5.563,65 6.534,27 MTS
Dana Ad 4.826,74 6.916,67 TTS
Düve Ad 4.149,01 4.149,01 MTS
Düve Ad 4.075,00 6.435,64 TTS
İnek Ad 3.828,29 3.921,44 MTS
İnekAd 3.907,374.161,09TTS
Diğer ürünler







DomatesKg2,002,00MTS
Patlıcan Kg 4,00 4,00 MTS
Patlıcan kabuğu Kg 5,64 6,00 MTS
Salatalık Kg 3,00 3,00 MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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