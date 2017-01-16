Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,11-5,20 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|9,86
|9,86
|MTS
|Anason
|Kg
|10,20
|10,50
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|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,35
|5,45
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,11
|5,20
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|8,10
|8,10
|TTS
|Ay çekirdeği tohumluk
|Kg
|7,90
|7,90
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|7,98
|7,98
|MTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,86
|0,86
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|10,85
|10,85
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,03
|1,03
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,20
|1,20
|MTS
|Patates
|Kg
|1,20
|1,20
|MTS
|Zeytin
|Kg
|8,43
|12,00
|MTS
|Kuru bamya
|Kg
|80,00
|85,00
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|10,00
|11,00
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|35,50
|35,50
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|46,20
|46,20
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|43,50
|43,50
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|14,25
|14,25
|TTS
|Leblebi beyaz ((paketlenmiş)
|Kg
|9,85
|9,85
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|4,20
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,20
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,30
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,10
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,00
|11,40
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,50
|12,50
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|7,50
|7,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,58
|3,58
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,80
|3,80
|TTS
|Kestane
|Kg
|14,00
|14,00
|MTS
|Kuru incir
|Kg
|14,00
|14,00
|MTS
|Karışık çerez (paketlenmiş)
|Kg
|22,70
|22,70
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|6,70
|6,70
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.563,65
|6.534,27
|MTS
|Dana
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|4.826,74
|6.916,67
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|Düve
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|4.149,01
|4.149,01
|MTS
|Düve
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|4.075,00
|6.435,64
|TTS
|İnek
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|3.828,29
|3.921,44
|MTS
|İnek
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|3.907,37
|4.161,09
|TTS
|Diğer ürünler
|Domates
|Kg
|2,00
|2,00
|MTS
|Patlıcan
|Kg
|4,00
|4,00
|MTS
|Patlıcan kabuğu
|Kg
|5,64
|6,00
|MTS
|Salatalık
|Kg
|3,00
|3,00
|MTS
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