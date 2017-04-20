Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sümer Kavşağı'nda, Sarayköy istikametine giden Burcu E. idaresindeki 35 AL 4106 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Abdurrahman B. yönetimindeki 20 PF 236 plakalı otomobile çarptı. Abdurrahman B'nin kullandığı otomobil de Hüseyin B'nin kullandığı 20 V 4378 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada Hüseyin B'nin kullandığı otomobilde bulunan Münire B, M.A.B. (12) ve H.A.B. (4) yaralandı.



Denizli'deki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.