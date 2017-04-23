Denizli Çivril'de DSİ Şantiyesinde Yangın 1 Ölü, 2 Yaralı

Çivril'de DSİ şantiyesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı



DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Bakım Şantiyesi'nde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.



Menteş Mahallesi DSİ Bakım Şantiyesi'nde, bugün saat 02.00 sıralarında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm konteyneri sardı. İşçilerden 40 yaşındaki Ali Akbalık, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Son anda dışarı çıkmayı başaran ve aşırı dumandan etkilenen işçiler Orhan Tuncay ve Ömer Birsoy, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Oksijen verilen iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonuçcu güçlükle söndürülürken, konteyner kullanılmaz hale geldi.



Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Aydın'ın Çine ilçesinden DSİ şantiyesine bakım için geldikleri belirtilen işçilerden Ali Akbalık'ın cesedini buldu. Akbalık'ın cesedi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.