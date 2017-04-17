Demet Şener'ın Korkulu Gecesi! Bindiği Taksiye Sokak Çocukları Asıldı
Demet Şener'in Asmalımescit'te sokak çocukları etrafını sardı. Şener kurtulmak için para verdi ancak sokak çocukları Şener'in bindiği taksiye asılarak ünlü mankene korku dolu anlar yaşattı.
İbrahim Kutluay'la boşanma sürecinde olan Demet Şener, önceki gece efkar dağıttı. Eski manken eğlence çıkışı etrafını saran çocuklar yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı.
ESKİ MANKENİN EĞLENCESİ KÖTÜ BİTTİ
İhanet gerekçesiyle 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener, teselliyi arkadaşlarında buldu. Boşanma haberlerinin ardından sık sık İstanbul gecelerinde boy göstermeye başlayan eski manken, önceki akşam da Asmalımescit'te eğlence turundaydı.
EĞLENCESİ KABUSA DÖNDÜ
Dostlarıyla eğlenen Şener'in neşesi Beyoğlu'nu mesken tutan sokak çocukları nedeniyle kaçtı. Çıkışta çocukların markajına takılan Şener, para vermesine rağmen kurtulamadı. Eski manken hızla taksiye bindi, çocuklar da aracın arkasına asılıp hayatlarını tehlikeye attı. Sancılı boşanma sürecinde moral depolamak isteyen Demet Şener'in eğlencesi sokak çocukları yüzünden kabusa döndü.